Більшість матеріалу втрачається, а не перетворюється на планети: дослідження

Формування зоряної системи починається з того, що молоде світило оточу так званий протопланетний диск, який складається з газу та пилу. Частинки газу та пилу зіштовхуються та злипаються у більші об'єкти. Таким чином формуються планети, супутники, карликові планети, астероїди, комети, метеороїди. Вважалося, що основна маса протопланетного диска формує саме планети. Можливо, це не так.

Дослідження провели вчені Аві Леб та Амір Сирадж. У науковій роботі припускається, що протопланетний диск довкола зірки втрачає більше матеріалу, ніж утримує. Свої припущення астрономи базують на спостереженні міжзоряних об'єктів: комети Борисова та астероїда Оумуамуа. Слід зазначити, що стаття Леба та Сираджа ще не пройшла експертної оцінки спеціалістами. Саму автори наукової роботи зазначають, що їхні припущення попереднє, адже для більш точних розрахунків не вистачає даних.

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Міжзоряні комети та астероїди: дивіться відео

Дослідження астрономів Гарвардського університету

У свої статті Аві Леб та Амір Сирадж припускають, що "якщо міжзоряні об'єкти походять з протопланетних дисків, їх можна використовувати для калібрування частки маси, яку ці диски викидають".

Оскільки людство виявило лише два міжзоряні об'єкти, то оцінка втрати протопланетним диском маси – це доволі складна задача.

Дослідники взяли наявні дані, оцінки та провели моделювання, яке мало дати відповідь на їх головне питання: "з огляду на розміри та кількість відомих міжзоряних об'єктів, скільки маси потрібно на одну зірку, щоб зробити таку популяцію (розрахункова кількість міжзоряних об'єктів)?"

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Результати розрахунків

Моделювання показало, що, наприклад, хмари Оорта біля інших зірок не можуть стати джерелами популяції міжзоряних об'єктів, адже екзохмарам не вистачає маси.

Розглянувши "кандидатуру" протопланетного диска, виявилося наступне: щоб породити очікувану популяцію об'єктів з розмірами більшими, ніж в Оумуамуа (20 – 200 метрів), потрібно "викинути" у простір від 2% до 50% матеріалу протопланетного диска.

Таким чином, вважають вчені, молоді зоряні системи можуть втрачати левову частку маси у вигляді астероїдів, комет, планет-сиріт та інших об'єктів.

Введення в експлуатацію телескопа імені Вери Рубін допоможе покращити розрахунки, адже обсерваторія буде дуже чутливою. Це дозволить виявити більшу кількість міжзоряних об'єктів.