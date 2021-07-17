13 липня в Пекіні офіційно пройшла Китайська Інтернет-конференція 2021 року. Опублікований на конференції "Звіт про розвиток інтернету в Китаї" розповів, на якому етапі зараз знаходиться поширення 5G-мереж.

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Статистика

Станом на кінець 2020 року кількість користувачів мережі 5G в Китаї перевищувала 160 мільйонів.

У Китаї проживають 89 відсотків користувачів 5G.

Кількість користувачів інтернету в країні загалом становить близько 989 мільйонів.

Рівень проникнення інтернету – 70,4 відсотка.

Китай має найбільшу в світі оптоволоконну мережу, незалежні мережі 4G і 5G. Крім того, в країні розгорнули 916 000 базових станцій 5G, що становить 70 відсотків від загальносвітової кількості. Кількість підключень 5G в Китаї перевищує 365 мільйонів, що становить 80 відсотків від загальної кількості в світі.

Китай планує посилити інвестиції в базові ключові технології. Країна буде зосереджена на мережах 5G, великих даних, базовому програмному забезпеченні, промисловому програмному забезпеченні та штучному інтелекті.

Також підтверджено, що Китай активно працює над технологією 6G.