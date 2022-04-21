Більше ніякої Сизрані: Росія включила Марка Цукерберга у новий санкційний список

У новий санкційний список Міністерства закордонних справ Росії внесли 29 американців. Серед них СЕО компаній, бізнесмени та журналісти, які "формують русофобський порядок денний".

Серед низки внесених до санкційного списку осіб фігурує ім'я голова ради директорів Meta (колишня Facebook) Марка Цукерберга. Йому, як і іншим фігурантам списку, заборонено в'їзд на територію Росії без зазначення терміну.

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Окрім Цукерберга серед американців, яким тепер заборонено в'їзд до Росії:

офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі,

віце-президент США Камала Харріс.

Втім одними лише громадянами США Росія не обмежилася та внесла до санкційного списку 61 громадянину Канади "у відповідь на антиросійські санкції, що постійно вводяться офіційною Оттавою, включаючи заборону на в'їзд до Канади та інші дискримінаційні заходи проти російських офіційних осіб, військових, експертів і журналістів".

Відповідно до списку увійшли військовослужбовці, журналісти, експерти та чиновники, які, на думку Росії, причетні "до вироблення, обґрунтування та реалізації русофобського курсу правлячого в Канаді режиму".