Більше ніяких розбитих екранів: створили стійке до руйнування скло для смартфонів

Яким би міцним не було скло від Gorilla Glass чи подібних їй компаній, воно все одно б'ється при достатньо сильному падінні. З цією проблемою стикаються дуже багато користувачів смартфонів. Вчені знайшли рішення. Далі черга за виробниками смартфонів.

Як повідомляє джерело, вчені знову черпали натхнення в природи. У результаті – скло вп'ятеро стійкіше до руйнування, ніж звичайне.

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Що відомо

Над проєктом працювали вчені Університету Макгілла. Вони вивчили внутрішній перламутровий шар раковин молюсків і спробувати повторити його.

Раковини на 95 відсотків складаються з крейди, яка в чистому вигляді дуже крихка.

Але внутрішню поверхню раковин покриває перламутр – кристалізований карбонат кальцію, який складається з мікроскопічних "цеглинок".

Він досить гнучкий, але дуже міцний і дозволяє витримувати удари без руйнування.

Сама раковина завдяки поєднанню цих складників у 3000 разів міцніша, ніж кожен окремий матеріал, з якого вона побудована.

Вчені відтворили цю технологію, з'єднавши скло й акрил. У результаті вони спочатку отримали дуже міцний і дешевий у виробництві матеріал, але непрозорий. Тому надалі їхньою ціллю було зробити композит оптично прозорим.

Налаштувавши показник заломлення акрилу, ми змусили його плавно злитися зі склом і отримали дійсно прозорий композит,

— розповіли дослідники.

Кінцевий матеріал виявився втричі міцнішим, ніж звичайне скло, і разом з тим уп'ятеро стійкішим до зламу. Він пружний, наче пластик, але і не розбивається при ударі. Саме те, що потрібно для смартфонів.