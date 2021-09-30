Як повідомляє джерело, вчені знову черпали натхнення в природи. У результаті – скло вп'ятеро стійкіше до руйнування, ніж звичайне.
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Що відомо
Над проєктом працювали вчені Університету Макгілла. Вони вивчили внутрішній перламутровий шар раковин молюсків і спробувати повторити його.
- Раковини на 95 відсотків складаються з крейди, яка в чистому вигляді дуже крихка.
- Але внутрішню поверхню раковин покриває перламутр – кристалізований карбонат кальцію, який складається з мікроскопічних "цеглинок".
- Він досить гнучкий, але дуже міцний і дозволяє витримувати удари без руйнування.
- Сама раковина завдяки поєднанню цих складників у 3000 разів міцніша, ніж кожен окремий матеріал, з якого вона побудована.
Вчені відтворили цю технологію, з'єднавши скло й акрил. У результаті вони спочатку отримали дуже міцний і дешевий у виробництві матеріал, але непрозорий. Тому надалі їхньою ціллю було зробити композит оптично прозорим.
Налаштувавши показник заломлення акрилу, ми змусили його плавно злитися зі склом і отримали дійсно прозорий композит,
— розповіли дослідники.
Кінцевий матеріал виявився втричі міцнішим, ніж звичайне скло, і разом з тим уп'ятеро стійкішим до зламу. Він пружний, наче пластик, але і не розбивається при ударі. Саме те, що потрібно для смартфонів.