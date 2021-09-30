Як повідомляє джерело, вчені знову черпали натхнення в природи. У результаті – скло вп'ятеро стійкіше до руйнування, ніж звичайне.

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Що відомо

Над проєктом працювали вчені Університету Макгілла. Вони вивчили внутрішній перламутровий шар раковин молюсків і спробувати повторити його.

Раковини на 95 відсотків складаються з крейди, яка в чистому вигляді дуже крихка.

Але внутрішню поверхню раковин покриває перламутр – кристалізований карбонат кальцію, який складається з мікроскопічних "цеглинок".

Він досить гнучкий, але дуже міцний і дозволяє витримувати удари без руйнування.

Сама раковина завдяки поєднанню цих складників у 3000 разів міцніша, ніж кожен окремий матеріал, з якого вона побудована.

Вчені відтворили цю технологію, з'єднавши скло й акрил. У результаті вони спочатку отримали дуже міцний і дешевий у виробництві матеріал, але непрозорий. Тому надалі їхньою ціллю було зробити композит оптично прозорим.

Налаштувавши показник заломлення акрилу, ми змусили його плавно злитися зі склом і отримали дійсно прозорий композит,

— розповіли дослідники.

Кінцевий матеріал виявився втричі міцнішим, ніж звичайне скло, і разом з тим уп'ятеро стійкішим до зламу. Він пружний, наче пластик, але і не розбивається при ударі. Саме те, що потрібно для смартфонів.

Нагадаємо, нещодавно китайські вчені створили скло, що перевершує алмаз по твердості. Новий матеріал зберіг напівпровідникові властивості аморфного скла. Це відкриває шлях до створення надміцних фотоелектричних панелей і до електроніки, що витримує екстремальні температури й тиск.