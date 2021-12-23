Більше не перший: Google втратив лідерство у рейтингу найпопулярніших сайтів в інтернеті

Згідно з рейтингом популярності інтернет-ресурсів у 2021 році від компанії Cloudflare, сайт Google.com, який роками займав першу позицію – втратив лідерство. Новим лідером став TikTok.com, який минулого року посідав лише сьому позицію.

Вперше цього року TikTok зайняв лідируючу позицію 17 лютого. У березні та травні також було по кілька днів, коли цей домен очолював рейтинг. Але після 10 серпня TikTok став беззаперечним лідером. Все ще були дні, коли позиції Google були сильнішими, однак у другому півріччі їх було дуже мало. Загалом, за винятком зльоту популярності TikTok, розстановка сил практично не змінилася.

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Минулого року розстановка сил була такою:

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Netflix.com

Amazon.com

TikTok.com

YouTube.com

Instagram.com

Twitter.com

Найпопулярніші сайти інтернету в 2021 році

Сьогодні ж десятка найпопулярніших доменів у 2021 році виглядає так:

TikTok.com

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Amazon.com

Netflix.com

YouTube.com

Twitter.com

WhatsApp.com

YouTube, який зазвичай займає шосте або сьоме місця в рейтингу, 2 лютого очолив список найпопулярніших мережевих ресурсів. Передбачається, що однією з головних причин є публікація відео, знятого інструктором з фітнесу з М'янми, на якому відображена активна фаза державного перевороту в країні.

Рейтинг доменів соціальних мереж також очолив TikTok. Платформа для публікації коротких відео, яка минулого року посідала друге місце, стала новим лідером, змістивши Facebook. Крім того, Twitter перегнав Instagram, але загалом розстановка сил не змінилася.

Рейтинг доменів соцмереж у 2021 році виглядає так:

TikTok.com

Facebook.com

YouTube.com

Twitter.com

Instagram.com

Snapchat.com

Reddit.com

Pinterest.com

LinkedIn.com

Quora.com

ТОП стрімінгових платформ

У рейтингу потокових відеосервісів як у 2020, так і у 2021 році лідирує Netflix. Друге та третє місця займають YouTube та Roku відповідно. Проте тепер десятка лідерів включає Paramount Plus.

Найпопулярніші сервіси потокового відео у 2021 році:

Netflix.com

YouTube.com

Roku.com

HBOMax.com

Hulu.com

Peacocktv.com

Disneyplus.co

ParamountPlus.com

Sling.com

Iq.com

Космос набуває популярності

2021 був великим роком для аерокосмічної галузі. У лютому на Марс прибули апарати, що представляють три незалежні дослідницькі програми таких країн, як ОАЕ, Китай та США. Крім того, Virgin Galactic, Blue Origin та SpaceX здійснили комерційні польоти до космосу. Все це посприяло зростанню популярності сайту NASA, який увійшов до 1000 найбільш відвідуваних ресурсів. Сплеск інтересу припав також на SpaceX та Blue Origin, а ось інтернет-портал Virgin Galactic громадськість не зацікавив.

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Найпопулярніші месенджери

Що стосується платформ обміну повідомленнями, їхній рейтинг складається лише з чотирьох позицій. Річ у тому, що низка продуктів, таких як Facebook Messenger та iMessage, використовують домени Facebook і Apple відповідно, тому ці продукти важко розглядати окремо.

Найпопулярнішими доменами сервісів обміну повідомленнями у 2021 році стали: