Новий рівень: влада білорусі визнала екстремістськими Telegram-стікери

Суд у білорусі визнав екстремістськими матеріалами два набори стікерів для месенджера Telegram. Вони мають політичний підтекст, натякаючи на самопроголошеного президента лукашенка.

Диктатор явно бере приклад зі свого кращого друга путіна, піддаючи цензурі все більше й більше інформації. Цього разу під заборону потрапили карикатурні зображення.

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Деталі

Перший набір називається "Sasha 3%". Назва бере свій початок ще з протестів у білорусі в 2020-2021 роках, коли лукашенко намалював собі перемогу на виборах. Тоді в країні виник політичний мем, який натякав на реальний рівень підтримки диктатора – три відсотки, а не 80,1%, як це показали в офіційних результатах. В наборі відображені також інші меми, такі як "ПСІХО3%", "СТОП таракан", карикатура на лукашенка у вигляді знака відсотка тощо.



Набір стікерів для телеграму "Sasha 3%"​ / Скриншоти 24 каналу

Другий набір отримав назву "Luka". У ньому зібрані карикатури на лукашенка, що зображують різноманітні ситуації з кумедними написами – наприклад, заклик пити таблетки, розчавити таргана, чи картинка з путіним та лукашенком в одному ліжку.



Набір стікерів для телеграму "Luka" / Скриншот 24 каналу

Рішення про визнання стікерів екстремістськими 25 липня ухвалив суд Центрального району Мінська. Інформація про це з'явилася в республіканському списку екстремістських матеріалів, розміщеному на сайті Мінінформу.