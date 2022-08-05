Диктатор явно бере приклад зі свого кращого друга путіна, піддаючи цензурі все більше й більше інформації. Цього разу під заборону потрапили карикатурні зображення.

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Деталі

Перший набір називається "Sasha 3%". Назва бере свій початок ще з протестів у білорусі в 2020-2021 роках, коли лукашенко намалював собі перемогу на виборах. Тоді в країні виник політичний мем, який натякав на реальний рівень підтримки диктатора – три відсотки, а не 80,1%, як це показали в офіційних результатах. В наборі відображені також інші меми, такі як "ПСІХО3%", "СТОП таракан", карикатура на лукашенка у вигляді знака відсотка тощо.



Набір стікерів для телеграму "Sasha 3%"​ / Скриншоти 24 каналу

Другий набір отримав назву "Luka". У ньому зібрані карикатури на лукашенка, що зображують різноманітні ситуації з кумедними написами – наприклад, заклик пити таблетки, розчавити таргана, чи картинка з путіним та лукашенком в одному ліжку.



Набір стікерів для телеграму "Luka" / Скриншот 24 каналу

Рішення про визнання стікерів екстремістськими 25 липня ухвалив суд Центрального району Мінська. Інформація про це з'явилася в республіканському списку екстремістських матеріалів, розміщеному на сайті Мінінформу.