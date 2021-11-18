Білл Гейтс збудує експериментальну атомну електростанцію: що в ній особливого

18 листопада 2021 , 13:28

Джерело:

The Guardian

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс активно вкладає кошти в екологічні та кліматичні проєкти. Цього разу він інвестує в експериментальну АЕС, будівництво котрої розпочнуть у 2024 році.

Станцію під назвою Natrium побудують у Кеммерері, штат Вайомінг, США. Це буде АЕС із рідинним натрієвим теплоносієм, яка замінить вугільну електростанцію, закриття якої заплановано на 2025 рік.

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Що відомо

Штат Вайомінг сьогодні виробляє близько 40 відсотків вугілля у США. З переходом на чисту енергію робочі місця почали неухильно скорочуватися, що призвело до росту безробіття в регіоні.

Наші інноваційні технології допоможуть забезпечити безперервне виробництво надійної електроенергії, а також здійснити перехід на нову енергосистему і створити нові добре оплачувані робочі місця в Вайомінгу,
– каже Кріс Левеск, генеральний директор компанії TerraPower, яка співпрацює з Гейтсом.

За даними The Guardian у проєкті будуть зайняті до 2000 людей під час будівництва і 250 після введення в експлуатацію. Загалом же у маленькому містечку проживає 2600 людей.

Якщо експериментальна станція буде такою ж надійною, як звичайні АЕС, то установка потужністю 345 мегаватів буде виробляти достатньо екологічно чистої енергії, щоб обслуговувати близько 250 000 будинків.

За і проти: що кажуть скептики

  • Проєкт включатиме швидкий реактор з натрієвим теплоносієм і накопичувач енергії на розплаві солей.
  • Високі теплопровідні властивості натрію дадуть обладнанню Natrium можливість охолоджуватися повітрям, що дозволить швидко зупинити установку в разі аварії.
  • Відсутність аварійних генераторів і насосів дасть заощадити на витратах.
  • Прихильники проєкту впевнені, що він буде працювати краще, безпечніше і дешевше, ніж традиційна ядерна енергетика.

Однак скептики ідею критикують. На їхню думку, використання рідкого натрію пов'язане з безліччю проблем, адже це дуже летючий матеріал, який може спалахнути при контакті з повітрям або водою. Про це говорить Едвін Лайман, директор з безпеки ядерної енергетики некомерційної науково-пропагандистської організації "Союз стурбованих вчених".

Союз стурбованих вчених – хто вони

Некомерційна науково-пропагандистська організація, що базується у США. Її членами є не лише професійні вчені, а й багато звичайних громадян. Заснована у 1969 році факультетом і студентами Массачусетського технологічного інституту, вона вказує своєю метою "ініціювати критичний і безперервний аналіз державної політики в областях, де наука і техніка мають реальне або потенційне значення", і "розробити засоби для того, щоб перенаправити науку від нинішнього акценту на військових технологіях до вирішення нагальних екологічних і соціальних проблем". Організація активно закликає до відмови від випробувань ядерної зброї та виступає за заборону космічної зброї. 
Автор: Олександр Гайдамашко