Станцію під назвою Natrium побудують у Кеммерері, штат Вайомінг, США. Це буде АЕС із рідинним натрієвим теплоносієм, яка замінить вугільну електростанцію, закриття якої заплановано на 2025 рік.

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Що відомо

Штат Вайомінг сьогодні виробляє близько 40 відсотків вугілля у США. З переходом на чисту енергію робочі місця почали неухильно скорочуватися, що призвело до росту безробіття в регіоні.

Наші інноваційні технології допоможуть забезпечити безперервне виробництво надійної електроенергії, а також здійснити перехід на нову енергосистему і створити нові добре оплачувані робочі місця в Вайомінгу,

– каже Кріс Левеск, генеральний директор компанії TerraPower, яка співпрацює з Гейтсом.

За даними The Guardian у проєкті будуть зайняті до 2000 людей під час будівництва і 250 після введення в експлуатацію. Загалом же у маленькому містечку проживає 2600 людей.

Якщо експериментальна станція буде такою ж надійною, як звичайні АЕС, то установка потужністю 345 мегаватів буде виробляти достатньо екологічно чистої енергії, щоб обслуговувати близько 250 000 будинків.

За і проти: що кажуть скептики

Проєкт включатиме швидкий реактор з натрієвим теплоносієм і накопичувач енергії на розплаві солей.

Високі теплопровідні властивості натрію дадуть обладнанню Natrium можливість охолоджуватися повітрям, що дозволить швидко зупинити установку в разі аварії.

Відсутність аварійних генераторів і насосів дасть заощадити на витратах.

Прихильники проєкту впевнені, що він буде працювати краще, безпечніше і дешевше, ніж традиційна ядерна енергетика.

Однак скептики ідею критикують. На їхню думку, використання рідкого натрію пов'язане з безліччю проблем, адже це дуже летючий матеріал, який може спалахнути при контакті з повітрям або водою. Про це говорить Едвін Лайман, директор з безпеки ядерної енергетики некомерційної науково-пропагандистської організації "Союз стурбованих вчених".