Після відходу від обов'язків директора Amazon Джефф Безос планує зайнятися космічною програмою Blue Origin. Ілон Маск темі космосу приділяє значну частину свого часу і грошей. Білл Гейтс же закликав мільярдерів приділити більше уваги земним проблемам.

Незважаючи на те, що Білл Гейтс втратив статус найбагатшої людини планети, він продовжує займати четверту позицію в списку Forbes. Перше місце раз у раз переходить від Джеффа Безоса до Ілона Маску і назад. Останні активно працюють над освоєнням космосу, а плани засновника SpaceX націлені на колонізацію Марса.

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Марс чи Земля

Як зазначає CNBC, засновник Microsoft в одному з недавніх виступів високо оцінив внесок Ілона Маска в справу боротьби за поліпшення екології, оскільки він значною мірою сприяв популяризації електромобілів і сонячної електроенергетики. Себе Гейтс при цьому не зміг назвати "людиною Марса", заявивши, що за допомогою ракет всіх проблем вирішити не можна.

Що ж, важливо сказати, що те, що Ілон зробив з Теслою, є одним з найбільших внесків у зміну клімату, які будь-хто коли-небудь робив. І ви знаєте, недооцінювати Ілона – це не дуже хороша ідея,

– сказав Гейтс Карі Свішер у її подкасті "Sway".

Переведення пасажирського автотранспорту на електротягу, за словами Гейтса, вирішує лише третину глобальних екологічних проблем, і це найлегша частина. Виробництво сталі, цементу і м'яса чинять на клімат такий же згубний вплив, як експлуатація автотранспорту, але вимагають набагато більших зусиль по захисту екології.

Говорячи про можливість космічної подорожі, Білл Гейтс заявив, що волів би еквівалентну суму грошей витратити на покупку вакцин для нужденних, рятуючи тим самим чиїсь життя.

Я не збираюся платити багато грошей, тому що мій фонд може купити вакцини проти кору і врятувати життя за 1000 доларів. Тому, що б я не робив, я завжди думаю: добре, я міг би витратити ці 1000 доларів на покупку вакцини від кору,

– додає Білл Гейтс.