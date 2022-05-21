Мільярдер віддав перевагу смартфону виробництва Samsung. Модель Galaxy Fold 3 з гнучким екраном завоювала увагу Гейтса.

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У мене є Android Galaxy Z Fold3. Пробую різні. З цим екраном я можу обійтися відмінним ноутбуком і телефоном і не потребую чогось ще,

– розповів колишній глава Microsoft.

Користувачі Reddit закцентували на тому, що Гейтс міг би використовувати Microsoft Surface Duo 2, але, як і перше покоління, цей апарат провалився у продажах і поступається гнучкому флагману Samsung буквально по всіх напрямках.

Щодо інших смартфонів або обраного ним ноутбука Гейтс, на жаль, подробиць не розкрив.

"Ну купіть же, будь ласка!"

Незвичний смартфон від Microsoft є дуже дивним пристроєм. Складається враження, що у компанії не зовсім розуміли з якою метою його розробляли та на кого він орієнтований. Перший смартфон серії, якщо це можна так назвати, провалився у продажах. Другий теж не став популярним серед користувачів. Що й казати, навіть найвибагливіші серед фанатів екзотичної техніки не зовсім розуміють для чого цей пристрій.

У березні ціна смартфона Microsoft Surface Duo 2 була знижена з 1500 до 1250 доларів, а тепер продавці взагалі пропонують придбати телефон зі 128 ГБ флеш-пам'яті за 1000 доларів. Версія з 256 ГБ флеш-пам'яті пропонується за 1100 доларів.



Смартфон Microsoft Surface Duo 2 / Фото Microsoft

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Характеристики Microsoft Surface Duo 2

Surface Duo 2 отримав екрани AMOLED діагоналлю 5,8 дюйма, роздільною здатністю 1892х1344 пікселі з кадровою частотою 90 Гц. У розкладеному стані утворюється екран діагоналлю 8,3 дюйма, роздільною здатністю 2688х1892 пікселі. Максимальна яскравість досягає 800 кд/м2, а захист дисплеїв забезпечує міцне загартоване скло Corning Gorilla Glass Victus.

Surface Duo 2 побудований на однокристальній системі Qualcomm Snapdragon 888 і оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5. Як операційна система використовується Android 11. Surface Duo 2 працює зі стилусом Surface Slim Pen 2 з магнітним кріпленням. У смартфоні встановлено акумуляторну батарею ємністю 4450 мА•год із підтримкою зарядки потужністю 23 Вт.