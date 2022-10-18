Білий дім офіційно приєднується до експериментів з сонячної геоінженерії, щоб врятувати планету

Влада США збирається перевірити можливість сповільнення або скасування глобального потепління шляхом розпилення мікроскопічних частинок в атмосфері. Раніше цю ідею висували різні вчені й досліджував Білл Гейтс.

Судячи з усього, цей підхід зараз розглядають одним із перших і найефективніших, якщо за нього взявся навіть Білий дім. У вересні ми писали про те, що група вчених хоче знову заморозити полюси Землі саме за допомогою розпилення в атмосфері мікроскопічних аерозольних хімікатів. Однак не всі вчені позитивно налаштовані.

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Чи хороша це ідея

Як стало відомо, Білий дім буде офіційно координувати п'ятирічний план досліджень з метою оцінки доцільності подібних проєктів. Очевидно, що реалізація блокування сонячного світла пов'язана з величезними ризиками, як для людей, так і для навколишнього середовища. Але деякі прихильники ідеї вважають, що вона принаймні заслуговує на увагу, і вбачають в обережному інтересі до неї з боку Білого дому позитивний знак.

Сама ідея полягає в тому, щоб розпилити в атмосфері величезну кількість мікроскопічних частинок, які заблокують потрапляння на планету частини сонячних променів і тим самим знизять температуру. Одні пропонують крейду, інші досліджують діоксид сірки, яка сама по собі є забрудником – речовиною з неприємним запахом, яка виривається з вулканів під час їх виверження, а також з димових труб вугільних заводів.. Проблема в тому, що це може запустити неконтрольовані самопідтримувані процеси, які призведуть до нового льодовикового періоду, вбивши все живе на планеті. Окремі вчені кажуть, що питання сонячної геоінженерії ще недостатньо вивчене і навіть сучасні комп'ютерні симуляції не здатні передбачити наслідків втручання.

Уряд США не вперше звертає увагу на цю ідею. Ще у 1965 році президенту Ліндону Б. Джонсону представили аналогічний план, вартістю 500 мільйонів доларів на рік. Сьогодні ж вартість таких ініціатив зросла до 10 мільярдів доларів.

Хай там як, але подібні ідеї не вважають основними у боротьбі зі зміною клімату. Ключовим є скорочення викидів вуглекислого газу та метану в атмосферу, чого наразі людство ніяк не може досягти попри всі домовленості.