Білий Дім планує продовжити термін експлуатації МКС

Міжнародна космічна станція понад 20 років кружляє орбітою навколо Землі. Там проводять дослідження, експерименти та відпрацьовуються технології. Але скільки ще працюватиме МКС – точно невідомо.

У США востаннє переглядали "майбутнє МКС" у 2015 році. Тоді термін експлуатації станції продовжили до 2024 року. Здавалося, що так і буде, адже NASA планує разом з партнерами створити орбітальну станцію біля Місяця, а низьку навколоземну орбіту "віддати" приватним компаніям. Але тепер стало відомо, що адміністрація Байдена планує продовжити термін служби МКС до 2030 року.

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МКС, сфотографована 2 грудня 2021 року / Фото NASA Flickr Johnson

Детальніше про задум Білого Дому

Фактично Президент Байден зобов'язав главу NASA Білла Нельсона продовжити термін експлуатації МКС. У зв'язку з цим потрібно буде узгодити це питання із країнами-партнерами: Канадою, Японією, країнами-учасниками Європейського космічного агентства (уже підтримали ідею) та Росією. Проте слід зазначити, що повідомили про це не в офіційному пресрелізі, наприклад, Білого Дому чи NASA, а на сторінці офіційного "насівського" блогу МКС.

Ймовірно, що США це потрібно для того, щоб поступово "віддати" навколоземну орбіту приватним підприємцям й таким чином зберегти присутність Америки там. Продовження терміну служби Міжнародної космічної станції до 2030 року гарантує, що Штати не матимуть "пробілу" у кілька років, коли на орбіті не буде їхнього "представництва". Ймовірно, ідея подовження терміну експлуатації належить главі NASA Біллу Нельсону.

Проте невідомо, як відгукнеться на пропозицію Росія, адже відносини із США напружені. Також слід пам'ятати, що російський сегмент МКС мав кілька технічних проблем.