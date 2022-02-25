Під час виступу Байден заявив що планує доручити ввести додаткові жорсткі санкції та нові обмеження на те, що можна експортувати до Росії.

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За оцінками, ми більш ніж наполовину скоротимо високотехнологічний імпорт Росії. Це завдасть шкоди їхній здатності продовжувати модернізацію збройних сил. Це завдасть шкоди їхній аерокосмічній галузі, у тому числі комічній програмі,

– зазначив Байден.

Глава Білого дому також повідомив, що буде створено коаліцію країн, які представляють більше половини світової економіки:

27 членів Євросоюзу,

Велика Британія,

Канада,

Японія,

Австралія,

Нова Зеландія та інші держави.

Виступаючи в парламенті, британський прем'єр Борис Джонсон також виступив за жорсткі обмеження. При цьому лідери західних країн поки не уточнили, про які саме заходи може йтися.

Нагадаємо, що з 2014 року через санкції Росія була змушена самостійно займатися розробкою та виробництвом радіаційностійкої мікроелектроніки. З 1 січня 2023 року запроваджуються санкції щодо російських ракет-носіїв.