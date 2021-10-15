Починаючи з моменту перших супутникових спостережень у 1979 році арктичний лід безупинно скорочується. Щороку він проходить цикл танення навесні й нового намерзання восени та взимку, однак з кожним разом його максимальні межі й товщина стають все меншими. Причина тому – вуглекислий газ та інші парникові гази, що дедалі більше сприяють нагріванню атмосфери.

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Чому ведмедям загрожує вимирання

Останнім крижаним районом сьогодні називають регіон, що містить найстаріший і найтовстіший (до 4 метрів) лід Арктики. Він займає площу близько мільйона квадратних кілометрів від західного узбережжя Канадського Арктичного архіпелагу до північного узбережжя Гренландії та є домівкою для великої кількості тварин.

Сьогодні найоптимістичніший сценарій зміни клімату передбачає різке зменшення товщини льоду до 2050 року і повне його зникнення до 2100 при найгіршому.

Якщо лід перестане зберігатися цілий рік, краху зазнають цілі екосистеми, залежні від нього,

– кажуть учені.

Відсутність крижаного покриву матиме згубні наслідки для флори й фауни. Фотосинтезуючі водорості, крихітні ракоподібні, риби, тюлені, нарвали, гренландські кити, нерпи та інші живі організми цього регіону або вимруть, або будуть змушені пристосовуватися до життя в інших регіонах планети. Тварини, що мешкають на крижаному покриві й полюють на рибу у глибоких водах, почнуть голодувати. У результаті це призведе спочатку до різкого зниження популяції, а пізніше й узагалі до їх зникнення.

Такими тваринами є й білі ведмеді. Одним з варіантів їхнього виживання вчені називають схрещування з ведмедями гризлі. Річ у тім, що ареали їхнього проживання розширюються на північ у міру потепління клімату.

Це не означає, що Арктика стане безплідним млявим середовищем. Але для появи нових істот може знадобитися деякий час,

– додають автори роботи, що вже опублікована в журналі Earth's Future.