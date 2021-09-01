Безцінні твори мистецтва можна зберегти за допомогою графену: вчені знайшли нове рішення

Графен – одне з найнеймовірніших відкриттів сучасності. Йому вже знайшли застосування у цілій низці сфер і цей процес лише починається, адже можливості матеріалу надзвичайно широкі. Тепер черга дійшла і до мистецтва. Дослідники виявили, що застосування "графенової вуалі" може зберегти картини від руйнування.

Як виявилось, графен здатен запобігти вицвітанню полотен. Сьогодні під загрозою знаходяться такі картини, як "Крик" Едварда Мунка та "Соняшники" Вінсента Ван Гога. Тому відкриття дає надію на їх збереження.

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Чому руйнуються полотна

До вицвітання та руйнування схильні не лише старовинні картини, а й сучасні. Причини можуть бути вкрай різноманітними:

мікроскопічні бульбашки у фарбі внаслідок хімічних реакцій,

вплив світла чи вологи,

сторонні домішки у фарбі,

мікроби,

цвіль та багато іншого.

Щоб зупинити або хоча б сповільнити ці незворотні процеси, вчені вирішили дослідити використання наноматеріалів для допомоги творам мистецтва – зокрема, графену. Цей матеріал товщиною в один атом прозорий і легко прилипає до різних поверхонь. Він створює бар'єр для кисню та інших газів, відштовхує вологу і добре поглинає ультрафіолетове світло.

В експериментах із захисту від старіння використали картини розміром 20x20 сантиметрів. На їхні поверхні нанесли графенову вуаль, а потім штучно зістарили. Шари графену в обох випадках не мали ознак тріщин або складок після старіння. Третя картина повинна була показати, чи можна потім прибрати графеновий шар з поверхні. Початковий процес проходив аналогічно. Але опісля вчені видалили графен з картини за допомогою м'якої гумки, залишивши малюнок неушкодженим.

Таким чином вчені показали ефективність графенового покриття для захисту творів мистецтва. Найефективніше технологія працює для картин на глянцевому папері, картоні та полотні. Для картин з дуже шорсткою поверхнею або рельєфним візерунком автори розробили окремий метод. У ньому шар графену осідає на захисному склі, яке потім закриває картину.