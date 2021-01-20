Українці, що офіційно зареєстровані як безробітні, зможуть пройти безкоштовне навчання з програмування. Наразі навчання проводять лише у Києві.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін на засіданні 20 січня. Таке рішення вирішили ухвалити через зростання кількості безробітних, Також в уряді зауважили, що українські ІТ-компанії відчувають брак спеціалістів.

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Детальніше про навчання

Відбір кандидатів на навчання відбуватиметься у два етапи. Спочатку кандидати пройдуть комп’ютерне тестування (його розробляють і затверджують у Мінцифрі).

Далі відбуватимуться попередні співбесіди з кандидатами, після цього кандидати мають пройти тести, які проводитимуть кар’єрні радники філій Київського міського центру зайнятості.

Після успішного проходження першого етапу, кандидати потрапляють на другий. Тоді комісія Центру зайнятості вивчає документи кандидата та проводять співбесіду.

Для співбесіди кандидат подає такі документи: