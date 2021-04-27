Безпровідні навушники FreeBuds 4i: комфорт і якісний звук на щодень

На початку квітня компанія Huawei випустила навушники FreeBuds 4i, що стали продовженням FreeBuds 3i. Еволюція ґаджету – відчутна, попри те що чимало функцій до нової моделі перекочувало з попередньої. Зрештою, користувачі отримали цікавий за балансом вартості та можливостей пристрій. Ми вже протестували його в кількох сценаріях щоденного використання.

Перше враження

Кейс FreeBuds 4i відкривається з приємним зусиллям. Десь на половині шляху ви відчуєте, як спрацьовує доведення й кришка дещо відстрелює. Навушники легко виймаються й зручно лягають у вушні проходи. Якщо розмір амбушурів вам не підходить, у коробці є змінні пари. Клавіша на правій грані корпусу (одразу її можна й не зауважити) активує Bluetooth, а тривалим її натисканням повертаються базові налаштування.

До теми Huawei FreeBuds 4i – огляд, характеристики бездротових навушників

У кейсі навушники надійно тримаються на магнітних майданчиках і не випадають, навіть якщо спробувати їх витрусити. (Ми перевіряли.) Порівняно з іншими схожими моделями, особливо у цій ціновій категорії, – незаперечна перевага. Зазвичай виробники недорогих, так би мовити, щоденних навушників не вельми переймаються конструкцією кейсів та кріпленням навушників, тож це завдає користувачам чимало клопоту.



Наувшники FreeBuds 4i / Фото Huawei

Загалом же конструкція кейса FreeBuds 4i з погляду як дизайну, так і функціональності заслуговує на високу оцінку. Зручність використання відзначаєш щодня.

Підключення

Щодо підключення FreeBuds 4i, то суттєві відмінності їх від інших навушників знайти буде складно. Утім, Huawei припасла один козир, але про нього трохи згодом.

Почнімо з того, що для з’єднання з ґаджетами навушники використовують найактуальнішу на сьогодні версію Bluetooth 5.2. Якщо ви користуєтеся смартфоном від Huawei з EMUI10 чи старшими моделями, то після відкриття кришки кейса спливає вікно з пропозицією налагодити сполучення – вам залишається лише погодитися.

З іншими пристроями зв'язок установлюється класичним шляхом: гарнітура деякий час намагається підключитися до останнього джерела, якщо не виходить – активує режим сполучення. Коли раптом щось пішло не так, можна запустити процес примусово – кнопкою на правому боці кейса. Далі знаходимо гарнітуру у відповідному пункті меню ґаджета й підключаємо.

Тепер про козир у рукаві Huawei. Це – додаток AI Life для керування різноманітною технікою виробника. Із навушниками FreeBuds 4i додаток працює відмінно, даючи користувачеві змогу:

перемикати режими роботи,

відстежувати заряд навушників,

від’єднувати чи приєднувати їх.

Щодо заряду, то AI Life показує не лише загальний заряд навушників, а й заряд кожного навушника та кейса, що дуже зручно.



Додаток AI Life суттєво спрощує керування навушниками / Фото 24 канал

Не кожен виробник, тим паче в цьому ціновому сегменті, подбав про зручний додаток для своїх TWS-навушників, тож FreeBuds 4i приємно вирізняються на фоні аналогічних пристроїв.

Програма також стане у пригоді для налаштування та оновлення – установити її в будь-якому разі варто. Для цього відскануйте QR-код на коробці від навушників – і остання версія AI Life встановиться на ваш смартфон.

Ще одним суттєвим плюсом додатка є доступ до детальної інструкції. В електронному гіді зібрано відповіді на найпоширеніші запитання, що можуть постати у вас під час експлуатації навушників. (Автор, наприклад, згаяв чимало часу, поки виявив, що на корпусі є кнопка, і допомогла в цьому саме інструкція з AI Life.)

Вам буде цікаво Як працює активне шумопоглинання у навушниках

Досвід використання

Посадка

Як уже зазначалося, FreeBuds 4i "сідають" у вушні проходи комфортно й доволі надійно. Автор використовував навушники в спортзалі й під час активної пробіжки, щоразу віддаючи належне ергономічній формі внутрішньої частини корпусу.

Водо- та пилонепроникність

Зі ступенем захисту IP54 і під дощ потрапити не страшно, і в спортзалі можна не боятися крапель поту. Загалом FreeBuds 4i добре підходять для різних видів активності, якщо трохи стежити за їхнім положенням у вухах.

Гарнітура

Потішила якість роботи мікрофонів для голосового зв'язку. При спілкуванні за допомогою FreeBuds 4i співрозмовник чує вас чітко й чисто, навіть коли ви перебуваєте в гамірному супермаркеті чи на жвавій автостраді. Навіть із шумом вітру гарнітура справляється цілком упевнено, чим не можуть похизуватися багато її «колег» за формфактором та ціновим сегментом.



Навушники FreeBuds 4i зручні у користуванні / Фото Huawei

Шумозаглушення та інші режими

Активне шумозаглушення діє доволі делікатно. Вибору рівня інтенсивності, як у флагманській моделі, тут немає, однак обраний рівень справляється зі своєю функцією дуже добре й подеколи навіть краще ніж у аналогічних моделей.

Загалом шумозаглушення настільки комфортне, що його можна взагалі не вимикати при повсякденному використанні.

Окрім шумозаглушення FreeBuds 4i отримали також режим «прозорості». Він виручає, коли потрібно швидко відповісти на запитання касира в магазині, прослухати оголошення чи звернутися до перехожого на вулиці. Через мікрофони звук транслюється в динаміки. Уже сама наявність такого режиму в навушниках цього цінового діапазону тішить, адже в більшості інших схожих моделей вона просто відсутня.

Керування навушниками

Управління гарнітурою здійснюється за допомогою сенсорних зон, розташованих на зовнішній частині корпусу. Чутливість у них середня, плюс існує невелика затримка перед спрацьовуванням. Спершу це навіть може дещо дратувати, однак таке рішення має суттєву перевагу – випадкові спрацьовування практично неможливі. Особливо якщо врахувати, що одиночне торкання не прив'язане до жодного дії. Схема управління за замовчуванням проста:

подвійне торкання – управління відтворенням та дзвінком;

довге натискання – перемикання між режимом шумозаглушення, "прозорістю" та звичайним режимом роботи.

Перемикати режими також можна з додатка AI Life, а ще він дозволяє змінити схему управління. Ось тільки налаштовується лише реакція на подвійне й довге натискання.

Автономність і зарядка

Ось ми й дісталися чи не найбільшої переваги FreeBuds 4i серед навушників їхнього цінового сегмента та типу. Порівняно з попередньою версією ємність акумулятора серйозно зросла, про що свідчить збільшений кейс. Нова модель отримала 55 мАг, як у справжнього флагмана. Виробник обіцяє до 10 годин відтворення музики від одного заряду з відключеним шумозаглушенням, або до 7,5 години із включеним. Серйозна заява. Перевірити, наскільки досяжні ці цифри, було справою принципу.

Автор не вдавався до екзотичних методів перевірки з постійним умиканням білого шуму чи музики на максимальній гучності. Одначе протягом кількох тижнів використовув навушники в максимально різноманітних сценаріях із підключенням до різноманітної техніки. Тож потенційним власникам FreeBuds 4i буде цікаво дізнатися про те, як ці навушники працюють, так би мовити, у польових умовах.



FreeBuds 4i отримали високу автономність / Фото Huawei

Без околясів одразу до суті: результати виявилися лише трохи нижчими, ніж заявлені лабораторні. За інтенсивного використання FreeBuds 4i з перемиканням режимів та пристроїв ми отримали 8,5 години роботи, та 6,5 години – при ввімкненому режимі шумозаглушення з постійним прослуховуванням музики та подкастів, переглядом відео, дзвінками та розмовами.

Таким чином, FreeBuds 4i продемонстрували дуже гарні результати порівняно не лише із заявленими цифрами від виробника, а й з показниками "колег" за ціновим сегментом. Однієї зарядки може цілком вистачити на увесь робочий день. Цікаво, що після 5 хвилин у кейсі повністю розряджені навушники пропрацювали 1 годину 45 хвилин. Вражає, чи не так? Із нуля й до 100 відсотків навушники заряджаються приблизно за 1 годину.

Цікаво Huawei WiFi Mesh: швидкий інтернет без обмежень та перепон

Короткий підсумок

Отже, за результатами тестової експлуатації відповідально можемо заявити, що Huawei створила чи не найкращі TWS-навушники в середньоціновому сегменті. До речі, вони доступні у білому, чорному та червоному варіантах за ціною 2399 гривень.