На початку червня до аналогічних дій вдався інший банк фотоконтенту Pixabay. Повідомлення, які вони опублікували для користувачів з Росії, повністю ідентичні. Пояснюється це тим, що обидва сайти в 2019 році купив австралійський сервіс для дизайнерів Canva.
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Що відомо
- Pixels наразі недоступний з території Росії, але все ще відкривається у Білорусі. Чи є в планах компанії поширення санкцій і на цю країну, невідомо.
- У повідомленні для росіян, яке з'являється при спробі зайти на сайт сервісу, пишуть: "Ми категорично засуджуємо незаконну війну Росії проти України, що [досі] триває. У відповідь на вторгнення Росії в Україну, Pixels більше не доступний у Росії. Щоб прочитати правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, відвідайте сторінку ООН."
- За власними даними, банк зображень і відео Pixels поповнюють фотографи зі 170 країн, у сайту 15 мільйонів відвідувань на місяць. Однак скільки з них були з Росії, невідомо.
На ринку окупантів досі залишаються такі сервіси-аналоги, як Unsplash, який пропонує величезний архів безплатних фотографій, та Freepik, де можна знайти ще й вектори, іконки, шрифти та psd-файли.
Нагадаємо, раніше доступ для росіян закрили найбільша в світі фріланс-біржа Upwork та сервіс для дизайнерів Canva. Перша дозволяє IT-фахівцям, маркетологам, вебдизайнерам і спеціалістам інших цифрових професій знайти замовлення та виконати його за гроші. За приблизними підрахунками внаслідок цього роботу втратили понад 100 тисяч росіян. Другий – конструктор зображень, який активно використовували дизайнери, маркетологи, журналісти, блогери та інші для своєї роботи. Доступ втратили 1,4 мільйона окупантів.