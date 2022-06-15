На початку червня до аналогічних дій вдався інший банк фотоконтенту Pixabay. Повідомлення, які вони опублікували для користувачів з Росії, повністю ідентичні. Пояснюється це тим, що обидва сайти в 2019 році купив австралійський сервіс для дизайнерів Canva.

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Що відомо

Pixels наразі недоступний з території Росії, але все ще відкривається у Білорусі. Чи є в планах компанії поширення санкцій і на цю країну, невідомо.

У повідомленні для росіян, яке з'являється при спробі зайти на сайт сервісу, пишуть: "Ми категорично засуджуємо незаконну війну Росії проти України, що [досі] триває. У відповідь на вторгнення Росії в Україну, Pixels більше не доступний у Росії. Щоб прочитати правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, відвідайте сторінку ООН."

За власними даними, банк зображень і відео Pixels поповнюють фотографи зі 170 країн, у сайту 15 мільйонів відвідувань на місяць. Однак скільки з них були з Росії, невідомо.

На Pixels користувачам доступні безплатні фотографії та відеоматеріали, які дозволено використовувати без посилання на джерело, не потрібно вказувати ім'я фотографа чи сам сайт, можна змінювати матеріали за власним розсудом.

На ринку окупантів досі залишаються такі сервіси-аналоги, як Unsplash, який пропонує величезний архів безплатних фотографій, та Freepik, де можна знайти ще й вектори, іконки, шрифти та psd-файли.

Нагадаємо, раніше доступ для росіян закрили найбільша в світі фріланс-біржа Upwork та сервіс для дизайнерів Canva. Перша дозволяє IT-фахівцям, маркетологам, вебдизайнерам і спеціалістам інших цифрових професій знайти замовлення та виконати його за гроші. За приблизними підрахунками внаслідок цього роботу втратили понад 100 тисяч росіян. Другий – конструктор зображень, який активно використовували дизайнери, маркетологи, журналісти, блогери та інші для своєї роботи. Доступ втратили 1,4 мільйона окупантів.