Безплатні відеоконференції Google більше не безлімітні

Компанія Google припинила роздавати безлімітні групові дзвінки через Google Meet. Тепер вони доступні тільки користувачам платних підписок.

Використання сервісу відеоконференцій Google Meet довгий час пропонувалося без обмежень. Однак тепер користувачі безплатної версії зможуть розмовляти лише 60 хвилин.

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Зміни в Google Meet

Спочатку Google планувала впровадити обмеження в 60 хвилин на тривалість відеоконференцій для безплатної версії Google Meet з 30 вересня 2020 року.

Однак восени компанія оголосила про продовження безплатного безлімітного доступу до 31 березня 2021 року.

Навесні Google знову відстрочила впровадження лімітів – вже до 30 червня 2021 року. Однак і в цю дату обмеження не почали діяти. Безплатний "безліміт" зберігався для користувачів облікових записів Gmail.

Тепер, після кількох перенесень, компанія таки запровадила зміни: дзвінки з трьома і більше учасниками обмежені 60 хвилинами.

Коли йде така відеоконференція, через 55 хвилин її учасники отримають повідомлення про роз'єднання через 5 хвилин. Після цього можна запустити дзвінок заново або перейти на платний тариф. Це потрібно тільки творця відеозустрічі.

При цьому дзвінки "один-на-один" можуть тривати до 24 годин на безплатних і корпоративних облікових записах.