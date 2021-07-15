Використання сервісу відеоконференцій Google Meet довгий час пропонувалося без обмежень. Однак тепер користувачі безплатної версії зможуть розмовляти лише 60 хвилин.

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Зміни в Google Meet

Спочатку Google планувала впровадити обмеження в 60 хвилин на тривалість відеоконференцій для безплатної версії Google Meet з 30 вересня 2020 року.

Однак восени компанія оголосила про продовження безплатного безлімітного доступу до 31 березня 2021 року.

Навесні Google знову відстрочила впровадження лімітів – вже до 30 червня 2021 року. Однак і в цю дату обмеження не почали діяти. Безплатний "безліміт" зберігався для користувачів облікових записів Gmail.

Тепер, після кількох перенесень, компанія таки запровадила зміни: дзвінки з трьома і більше учасниками обмежені 60 хвилинами.

Коли йде така відеоконференція, через 55 хвилин її учасники отримають повідомлення про роз'єднання через 5 хвилин. Після цього можна запустити дзвінок заново або перейти на платний тариф. Це потрібно тільки творця відеозустрічі.

При цьому дзвінки "один-на-один" можуть тривати до 24 годин на безплатних і корпоративних облікових записах.