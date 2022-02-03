Першочергово планувалося, що перший запуск ракети-носія Space Launch System (SLS) відбудеться ближче до кінця 2021 року. Проте пізніше запуск перенесли на лютий 2022 року, а потім відтермінували на невизначений термін.

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Згодом у NASA заявили, що "сподіваються", що старт місії Artemis I відбудеться у березні 2022 року. Тепер же стало відомо про чергове перенесення старту. Дата не визначена, але станеться це не раніше квітня 2022 року.



До Місяця космічний корабель запустять на ракеті SLS / Фото NASA's Marshall Space Flight Center

Чергове перенесення першого запуску до Місяця

Перенесення старту відбулося через рішення NASA провести додаткові перевірки безпеки та провести ще одну "мокру репетицію": заправляння баків пальним та відпрацювання "сценарію" зворотного відліку. Через це ракету-носій SLS не встановлять на стартовому столі у лютому, як планувалося раніше. Тому ракету "вивезуть" приблизно у середині березні, а отже запуск перенесений на квітень 2022 року.

Це важливо! Квітень 2022 року названий не випадково. Річ у тому, що з 8 по 23 квітня буде відкритим "стартове вікно", протягом якого можна провести запуск.

Тішить те, що ця затримка не пов'язана із якоюсь несправністю приладів, як це було раніше. Тому слід очікувати, що саме квітні нарешті відбудеться перший політ до Місяця в межах програми "Артеміда". Ймовірно, у NASA вирішили перестрахуватися й ще раз перевірити та відпрацювати критичні моменти майбутньої місії.