Така машина, як позашляховик Mission Master XT може використовуватися лише в армії для виконання тактичних завдань. У компанії завіряють, що машина сумісна зі стандартними системами управління боєм НАТО. Окрім версії XT, компанія Rheinmetall раніше розробила версію Mission Master SP, тобто "тихий партнер". Ця машина має низький профіль та пересувається дуже тихо завдяки електричному двигуну.

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Презентація Mission Master XT: дивитись відео онлайн

Характеристики позашляховика Mission Master XT

Машина керується зі спеціального планшета. З нього можна управляти групою машин.

Присутня можливість керувати машиною безпосередньо. Для цього водію потрібно сісти у спеціальне "аварійне" крісло та скористатися джойстиком.

Mission Master XT може проїхати по снігу, льоду, піску чи будь-якій іншій поверхні.

Позашляховик здатен долати водні перешкоди, перепливаючи їх. При цьому машина може бути завантаженою.

Максимально Mission Master XT може перевозити 1 тонну вантажу.

Дизельний двигун забезпечує дальність ходу до 750 кілометрів без дозаправлення.

Літій-іонні акумулятори дозволяють 6 годин використовувати функцію "безшумної їзди".

Система безперервного накачування шин регулює тиск в залежності від типу поверхні, якою пересувається машина.

Також система безперервного накачування шин дозволить продовжувати рух навіть з пошкодженими колесами. Компанія завіряє, що навіть діри, які мають діаметр 2 сантиметри – не проблема.

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Користь в бойових умовах

В умовах, коли потрібно доставити їжу, медикаменти, боєзапас або інші речі на лінію зіткнення – позашляховик Mission Master XT стає незамінним помічником. Це убезпечить солдат від виконання таких задач та знизить ризики.

Вбудовані камери дозволять Mission Master XT ефективно вести розвідку, забезпечувати вогневу підтримку, евакуювати поранених.

У Rheinmetall говорять, що машина здатна самостійно обробляти тактичну інформацію. Універсальний планшет керування підійде не лише для Mission Master XT, а й для інших машин лінійки Autonomous Unmanned Ground Vehicles (A-UGVs).

Такі характеристики роблять з машини цінну тактичну одиницю та корисного помічника для бійців на полі бою.