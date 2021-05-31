Кембриджська новинка Великої Британії: безпілотний автобус від компанії Aurrigo

Безпілотні технології впевненим кроком йдуть світом. Від дронів до самокатів – усе піддається автоматизації. В стороні не залишається і громадський транспорт.

Компанія Аurrigo планує запустити автобуси на автопілоті у тестовому режимі. Курсуватимуть вони у місті Кембридж по маршруту, протяжністю 3,2 кілометра. Для Великої Британії такий досвід новий, адже раніше на території Туманного Альбіону ніколи не курсував повністю автоматичний громадський транспорт.

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Кембриджський Auto-Shuttle / Фото Аurrigo

Деталі проєкту Аurrigo Auto-Shuttle

Шаттли оснащені датчиками, камерами та лазерними сканерами, які складають карту руху автобуса. Це критично важливо, адже у Кембриджі дуже жвавий дорожній рух та вузькі вулички.

Першочергово курсувати будуть три автобуси, щоб протестувати нову систему. Хоча шаттли й автоматичні, та всередині про всяк випадок будуть знаходитися оператори, які мають запобігти позаштатним ситуаціям.

Маршрут Auto-Shuttle пролягатиме від західного кампуса Кембриджського університету до парку Madingley Road.

Шаттли, які були спроєктовані та виготовлені в нашому Центрі передової інженерії в Ковентрі, будуть здійснювати 20-хвилинні подорожі за маршрутом "Західний Кембридж". Вони будуть працювати автономно протягом більшої частини маршруту з використанням нашого власного програмного забезпечення для водіння Auto-Stack, а також новітніх технологій LIDAR і камер для виявлення потенційних небезпек під час руху,

– розповідає Девід Кін, генеральний директор компанії Aurrigo.

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Футуристичний Auto-Shuttle / Фото Аurrigo

Характеристики автоматичного автобуса