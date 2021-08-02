Дрон рятує людей, які тонуть: перспективна розробка молодого винахідника

Коли Домінік Лазерленд був малим, то став свідком неприємної ситуації, коли інший підліток випав за борт. Хлопця врятували, але Домінік помітив, що на це рятувальникам знадобилося досить багато часу. Тоді майбутній винахідник почав задумуватися над концепцією дрона-рятувальника.

Спостерігаючи за потугами рятувальників врятувати підлітка, Домінік помітив, що потерпілий досить довго перебував без будь-якого плавзасобу. Тоді хлопець задумався над тим, чому просто не підлетіти до потерпілого та не скинути йому цей плавзасіб? Так зародилася ідея легкого дрона-рятувальника SERVITA.

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Домінік Лазерленд розповідає про свій винахід: дивитись відео онлайн

Чому рятувальний дрон не з'явився раніше

Насправді такі безпілотники існують. Вони можуть швидко долетіти до потерпілого та скинути йому необхідні рятувальні прилади. Проблема полягає в тому, що ці безпілотники громіздкі та потребують багато часу для того, щоб увімкнутися, полетіти та досягнути місця призначення.

Проблему затримки у реагуванні на загрозу потерпілій людині можна б було вирішити, якби дрон розміщувався, наприклад, на квадроциклі. Але сучасні громіздкі дрони туди просто не помістяться.

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Концепція Домініка Лазерленда

Домінік, який має кваліфікацію рятувальника, задумав створити маленький портативний дрон, який може нести найпростіші рятувальні знаряддя. Безпілотник можна розмістити прямо на квадроциклі. Ціль дрона – забезпечити виживання потопельника до часу прибуття рятувальників.

Безпілотний літальний засіб SERVITA простий у використанні. Він має два пропелери, камеру та закріплений засіб порятунку. Дрон швидко долітає до потерпілого та скидає плавзасіб, який надувається від удару об воду. Це допомагає людині триматися на плаву, поки не прибудуть рятувальники.

Домінік створив перший прототип свого рятувального дрона. Та чи почне він повсюдно використовуватися – невідомо.