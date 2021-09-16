Дрон Boeing MQ-25 Stingray вперше дозаправил у польоті новий тип літака ВМС США – F-35. Успішні випробування наближають Boeing до серійного випуску безпілотника-дозаправника.

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Якщо компанії вдасться впоратися з дозаправкою всіх основних типів літаків військового відомства США, вона отримає замовлення на партію як мінімум з 70 MQ-25. Випробування триватимуть до 2024 року.

У червні безпілотник вперше дозаправил F/A-18 Super Hornet;

а у серпні він успішно заправив палубний літак дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Hawkeye ВМС США.

Дозаправка безпілотником MQ-25 винищувача F-35 – дивіться відео:

Що відомо про безпілотник Boeing MQ-25 Stingray

Вперше дрон MQ-25 піднявся у небо в 2019 році. До моменту своєї першої тестової заправки в цьому році він виконав не менше 25 випробувальних польотів.

Робота над MQ-25 Stingray ведеться в рамках контракту на 805 мцльйонів доларів. Між Boeing та ВМС США. На даний момент Boeing побудувала вже чотири дослідних дрони MQ-25 Stingray. Їх передсерійне виробництво налагоджено на заводі в Сент-Луїсі, штат Міссурі.

Кожен випробувальний політ з новим типом або новою моделлю літака наближає нас до повноцінного розгортання Boeing MQ-25 Stingray. Його можливості забезпечать оперативну гнучкість командувачем авіаносної ударної групою,

– прокоментував подію капітан Чад Рід, менеджер програми безпілотної авіації ВМФ США.

Після серії успішних випробувань ВМС США замовило ще три прототипи. Зараз військові перевіряють роботу дрона-дозаправника на основних палубних винищувачах. У разі, якщо Boeing впорається з місією, ВМС США візьмуть MQ-25 Stingray на озброєння й замовлять серію як мінімум з 70-ти таких дронів.