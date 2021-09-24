Автономні вантажівки називаються Paccar. Вони обладнані системами автономного водіння від компанії Aurora. Курсуватимуть поки що від Далласа до Х'юстона і назад. Загальна довжина шляху – 800 кілометрів.

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Якщо випробування пройдуть успішно, мережа вантажних доставок без водіїв почне працювати до кінця 2023 року.

Під час тестових поїздок вантажівки будуть здійснювати два-три рейси на тиждень.

В кабіні при цьому сидітиме водій, який спостерігатиме за роботою системи на випадок екстрених ситуацій.

Компанія сподівається виявити слабкі місця і недоліки автоновних вантажівок та виправити їх.

Тривалість тестового періоду компанія не оголошує. Можливо, вона ще сама не визначилась і будуватиме плани з огляду на виявлені проблеми.

Влітку FedEx також уклала договір зі стартапом Nuro, який розробляє безпілотні електромобілі для перевезення пакетів і невеликих посилок. А також співпрацює з компанією DEKA, від якої отримала невеликого колісного робота для доставки посилок в межах декількох районів всередині міста. Вантажівки ж працюватимуть, судячи з усього, на великі відстані.

Власні рішення розробляє й компанія General Motors. Раніше вона представила низку електричних траспортних засобів, які розвозитимуть товари. Це окремі роботи-шафи, які розвозитимуть товари до клієнтів, і фургони, які своєю чергою транспортуватимуть шафи.