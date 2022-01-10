Віцепрезидент Діна Ковар розповіла, що технології автономного землеробства розвиваються багато років, але рішення John Deere – це новий рівень для галузі сільського господарства. За допомогою апаратно-програмного пакета клієнти компанії зможуть не лише вийти зі своїх тракторів, але й залишити поля.

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Безпілотне обладнання виконуватиме всю роботу самостійно, а його власник зможе проводити моніторинг віддалено через додаток.

Це не демо. І це не концептуальна машина. Це те, що працювало на наших полях із фермерами протягом багатьох років, а тепер ми інтегруватимемо ці технології в маси, починаючи з осені цього року,

– повідомила Ковар.

Як працюють нові трактори John Deere

Автономний комплект John Deere включає шість пар стереокамер, що забезпечують огляд на 360 градусів, обчислювальний модуль та GPS-навігатор. Система збирає дані про сільськогосподарські угіддя, картує місцевість та передає інформацію алгоритмам, які прокладають нові маршрути та ідентифікують перешкоди.

Все, що потрібно фермерам – це доставити трактор на поле і використовувати смартфон, щоб оглянути свою ферму,

– пояснили представники John Deere.

Єдине обмеження для клієнтів – це необхідність повертатися на поле кожні вісім годин для дозаправки тракторів.

У компанії також передбачили несподівані та непрогнозовані обставини. У випадку, якщо безпілотний трактор зіштовхнеться з програмною помилкою, загубиться у просторі або не зможе ідентифікувати об'єкт перед собою, система автоматично надішле сигнал до центру керування. Далі оператори John Deere переключатимуться на ручне управління, перевірять неполадку та повернуть трактор на поле або зв'яжуться з його власником.

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За заявами розробників, дослідницькі зразки безпілотних тракторів тестуються з осені 2019 року, а частина обраних клієнтів вже повністю автоматизувала свої поля. Наразі компанія готується до запуску масового виробництва та має намір організувати постачання роботизованої сільгосптехніки всім охочим восени цього року.