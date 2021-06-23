Особливості водневих шаттлів Auve Tech

Нові шаттли розробляла компанія Auve Tech спільно з університетом Тарту. Мікроавтобуси вміщають в себе лише шість пасажирів і керуються дистанційно за допомогою операторів в єдиному центрі.

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Ця особливість дещо обмежує зону дії такого виду транспорту, саме тому вони призначені для перевезення на невеликі відстані, наприклад, до будинків від великих транспортних вузлів.

Шаттли на водневому паливі призначені для коротких дистанцій / Фото Auve Tech

Генеральний директор Auve Tech Йоханес Мосс наголосив на важливості використання водневого транспорту для навколишнього середовища як екологічно чистої заміни особистим автомобілям.

Електродвигуни на водневому паливі викидають в атмосферу лише водяні випаровування і теплову енергію.

Автономні шаттли Auve Tech: дивіться відео

Естонська влада планує запустити безпілотні мікроавтобуси на дорогах міста Тарту вже 5 липня. Після невеликого тестування зона їх роботи буде поступово розширюватися. Наразі невідомо, чи всі мешканці міста зможуть скористатися шаттлами.