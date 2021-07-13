Раніше Туреччина вже показала збройне безпілотне судно власної розробки – робокатер ULAQ. Він важить дві тонни, рухається з максимальною швидкістю 65 кілометрів на годину і може пройти до 400 кілометрів. Вогневі випробування робокатера пройшли у травні. Судно запустило дві ракети з лазерною системою Cirit калібру 70 міліметрів з боєголовками.

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Чим особливі нові безпілотні катери

Sefine Shipyard почала працювати над проєктом багатофункціонального безпілотного судна в 2019 році разом з компанією SEFT Ship Design. Aselsan приєдналася до проєкту у 2021 році.

Спільні проєкти двох безпілотних суден NB57 і RD09 компанії представили 8 липня.

Обидва катери можуть пересуватися зі швидкістю до 40 вузлів.

Запас ходу обох суден 1,1 тисячі кілометра.

Автономність суден – чотири дні без дозаправки.

Характеристики катерів

Розмір і маса судів не розкривається. RD09 перетворюється в тримаран з платформою, яка розширюється і в такій конфігурації може нести більше корисного навантаження. Обидва судна будуть озброєні автоматами STAMP. Крім цього RD09 отримає дві ракетні пускові установки компанії Roketsan, а NB57 – легкі торпеди.



Автономний катер NB57 / Рендер Sefine Shipyard

Naval News відзначає, що NB57 і RD09 можуть скласти конкуренцію робокатеру ULAQ, який розробляють дві інші місцеві компанії – Ares Shipyard і Meteksan.