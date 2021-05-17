Безпілотне таксі Waymo застрягло на дорозі, а потім втікало від техпідтримки

Безпілотне таксі Waymo застрягло на дорозі через конуси, а потім спробувало "втекти" від співробітників техпідтримки. Ситуацію з автономним автомобілем зафільмував студент, який тестує сервіс в Арізоні і записує всі свої поїздки для YouTube-каналу,

Waymo – дочірня компанія холдингу Alphabet. Вже кілька років вона тестує повністю безпілотні автомобілі в передмісті Фінікса, штат Арізона. Відкритий у жовтні сервіс автономних таксі активно використовує місцевий студент Джоель Джонсон. Відеозвіти про свої поїздки він публікує на YouTube.

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Що сталося

За десятки поїздок транспорт Waymo не робив ніяких помилок. Але в травні Джоель Джонсон зіткнувся з ситуацією, для вирішення якої йому знадобилася допомога техпідтримки.

Таксі виконувало штатну автономну поїздку, але на одному перехресті зупинилося: автомобіль хотів повернути, але на потрібній йому смузі стояли дорожні конуси.

Для автономної системи це стало проблемою.

Прочекавши кілька хвилин, автомобіль все ж повернув, але зупинився між смугами, знову "побачивши" конус.

З Джонсоном зв'язався оператор.

Виявилось, що фахівці Waymo не можуть взяти на себе віддалене управління, проте вони намагаються допомогти безпілотнику командами.

В результаті таксі створило невеликий затор на дорозі, а компанія викликала спеціальну мобільну команду техпідтримки, яка допомагає евакуювати автомобіль у складних ситуаціях.

Техпідтримка приїхала через кілька хвилин, але після того, як до Джонсона підійшов співробітник і поставив пару питань, безпілотник раптово знову поїхав, "втікаючи" від евакуаторів. Поїхав автомобіль недалеко – на дорозі виявилися нові конуси. Цього разу працівник техпідтримки наздогнав таксі й перевів управління в ручний режим, закінчивши поїздку.

Як пройшла поїздка Джоеля Джонсона / Відео

Пізніше в Waymo розповіли Джонсону, що автомобіль розпізнав "нетипову дорожню ситуацію" і сам звернувся до оператора за додатковою інформацією про маршрут. Фахівець надав таксі "неправильні вказівки", тому система не змогла вирішити проблему.

Ця ситуація — виняток з правил. Люди ігнорують решту моїх 53 ролики, де все працювало відмінно. Я просто намагаюся бути чесним. Як я зможу довести, що це хороша технологія, якщо буду приховувати її помилки?,

– каже Джоель Джонсон.