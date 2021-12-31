Безпілотна вантажівка TuSimple здійснила першу поїздку повністю без водія

Каліфорнійський стартап TuSimple, що спеціалізується на автоматизації вантажного транспорту, успішно продемонстрував готовність автопілота до самостійної роботи. Безпілотна вантажівка компанії без людини в кабіні проїхала 128 кілометрів по одному із найбільш завантажених маршрутів вантажних перевезень на Заході США, подолавши цю відстань приблизно за 80 хвилин.

TuSimple ініціював серію тестових рейсів без участі людей ще у листопаді. Тоді ж розпочалося обговорення цієї програми випробувань із дорожніми регуляторами США. Зважаючи на все, там порівняно швидко схвалили заявку – з моменту анонсу минуло менше ніж два місяці. Повністю автономна поїздка проходила на дорогах загального користування та завершився без зауважень.

Цікаво Samsung підтримає клієнтів із порушеннями слуху: яку ініціативу запускає компанія

Як проходило випробування

Під час підготовки до рейсу стартап не став вибирати найлегші та безлюдні траси. Навпаки, у TuSimple вирішили поїхати по шосе I-10 – одному з головних вантажних маршрутів США, який пролягає з Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, Джексонвілл, штат Флорида. Конкретна ділянка для тесту була обрана між залізничним вокзалом у Тусоні, штат Арізона, як стартова точка, і розподільним центром у Феніксі, в тому ж штаті, для завершення поїздки. За схожим маршрутом вантажівки TuSimple їздитимуть у майбутньому, коли компанія комерціалізує свою діяльність.

Вантажівка TuSimple працювала у сприятливих погодних умовах, але рухалася у темний час доби – випробування розпочалися о 21:00. За словами Лу, цей тимчасовий період – стандартний час для багатьох далекобійників, при цьому час не пізній і на дорозі ще багато інших машин.



Безпілотна вантажівка TuSimple успішно подолала маршрут / Фото TuSimple

Безпілотний автомобіль їхав міськими вулицями та шосе, перетинав з'їзди, зупинявся на світлофорах, а також змінював смуги руху, щоб поступитися дорогою аварійним службам. Поїздка завдовжки 128 км зайняла для вантажівки TuSimple близько 80 хвилин.

Як запобіжний захід, за вантажівкою слідувала поліцейська машина без спецсигналів, яка трималася на відстані 1,5 кілометра на випадок ДТП. На додачу перед автомобілем та за ним їхали оператори – співробітники компанії стежили за можливими аномаліями у поведінці вантажівки. Але авто подолало весь маршрут без жодних відхилень.

Коли ви можете продемонструвати, що здатні відмовитись від водія навіть на одному популярному для комерційних операторів маршруті, це вже не науковий проєкт. Це інженерна робота, яка вимагає часу, капіталу та великої наполегливої ​​роботи від нашої команди, але ми абсолютно впевнені, що станемо першою компанією, яка здійснить повномасштабне комерційне впровадження автономних вантажівок,

– заявив Лу.

Зараз TuSimple працює в парі з автовиробником Navistar – генеральним партнером компанії та одним із головних постачальників вантажівок у США. Саме його автомобілі братимуть участь у процесі комерціалізації бізнесу TuSimple, але в майбутньому компанія має намір створити власні рішення, розроблене з нуля під автономні перевезення вантажів. Наразі стартап націлений на запуск перших комерційних рейсів у 2024 році.