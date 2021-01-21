20 січня Джо Байден пройшов церемонію інавгурації і вступив на посаду Президента США — тепер він разом з найближчим оточенням буде жити у Білому домі. Але звички його можуть поставити під загрозу інформаційну безпеку резиденції, вважають журналісти.

Президент США займається на велотренажері кожен день, але чи пустять його з тренажером в Білий дім — поки велике питання. матеріали на цю тему опублікували одразу два видання: The New York Times та Popular Mechanics.

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Чому саме тренажер несе загрозу безпеці

За даними NYT, кожен день Байдена на самоізоляції починався з тренування в залі, де стояв велотренажер Peloton, гантелі та бігова доріжка. Як повідомило журналістам близьке до сім'ї президента джерело, Байден настільки любить свій тренажер, що вони з дружиною сперечаються, хто буде займатися на ньому першим.

Однак велотренажери Peloton не просто імітують катання на велосипеді – ціною понад 2,5 тисячі доларів за штуку, вони оснащені камерами, мікрофонами та дисплеєм з можливостями відео- та аудіозв'язку з іншими людьми. На думку журналістів NYT і PM, наявність саме цих складових не дозволить Байдену взяти тренажер з собою в Білий дім.

Однак опитані NYT експерти вважають, що президент все ж може отримати свій байк після роботи з ним Секретної служби й Агентства з національної безпеки США. Щоправда, після цього в пристрої може не залишитися звичних функцій.

За словами колишнього заступника директора АНБ Річарджа Леджетта-молодшого, щоб в Білий дім можна було встановити Peloton, з нього потрібно буде видалити камеру і мікрофон. При цьому Байдену, швидше за все, порадять вибирати непоказний нікнейм і міняти його щомісяця, а також не проводити конфіденційних розмов поблизу пристрою.

До Байдена з обмеженнями Білого дому стикалися Барак Обама і Дональд Трамп. За часів Обами ще були популярні смартфони BlackBerry, а він не захотів від них відмовлятися. Своєю чергою Трамп хотів використовувати для твіттера і дзвінків старим друзям iPhone замість спеціального безпечного пристрою.