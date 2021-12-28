Безпечно чи ні: Telegram відповів на звинувачення щодо поганого захисту месенджера
Джерело:24 канал
27 грудня ми писали про те, що засновник месенджера Signal розкритикував Telegram за начебто поганий захист даних користувачів. Мовляв, навіть Facebook та WhatsApp більш конфіденційні. З відповіддю Telegram не забарився.
Одним з видань, які опублікували слова глави Signal Моксі Марлінспайка, був ресурс про технології iXBT. Згодом, як пише редакція, їм надійшов невеликий лист з коментарем від розробників Telegram.
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Що кажуть у Telegram
У статті міститься твердження, що Telegram зберігає призначені для користувача дані у вигляді звичайного тексту. Це неправда. Все, що зберігається в хмарі Telegram, надійно зашифровано,
– прокоментували представники месенджера у листі.
На жаль, жодної конкретики. У коментарі розробники не пояснили, як саме вони захищають дані користувачів.
Іншому виданню iGuides представники додатку розповіли таке: "У промові стверджується, що державні органи можуть шпигувати за користувачами Telegram. Це неправда. Telegram використовує розподілену інфраструктуру з користувацькими даними, що зберігаються в декількох центрах обробки даних по всьому світу в різних юрисдикціях. Ключі шифрування, що захищають ці дані, ніколи не зберігаються разом з даними, які вони захищають. На цей час Telegram передав 0 байтів призначених для користувача даних третім особам, включаючи уряди".
Як Telegram шифрує дані
Однак інформація про шифрування Telegram не є таємницею. Вона міститься на офіційному сайті додатку.
- Так, вказано, що звичайні чати шифруються власним методом Павла Дурова.
- Після цього чати та ключі від них розбиваються на кілька частин і розсилаються на різні сервери в різних країнах.
- Секретні чати застосовують класичне наскрізне шифрування p2p. У цьому випадку листування зберігається тільки на пристроях співрозмовників, а сервер виступає тільки в ролі передавача.
Нагадаємо, Моксі Марлінспайк заявив, що листування Telegram зберігається на серверах ледь не у вигляді звичайних текстових файлів без будь-якого шифрування.