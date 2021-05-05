Що саме вивчали вчені з Оксфорду

Дослідники спробували відшукати взаємозв'язок між використанням соціальних мереж і депресією, емоційними та поведінковими проблемами. Вони також вивчили, як на психічне здоров'я впливає телебачення і спробували з'ясувати, чи підвищує використання цифрових технологій схильність до суїциду.

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Як впливають соцмережі на психічне здоров'я підлітків

У результаті дослідження з'ясувалося, що використання соціальних мереж і перегляд телепередач вкрай сумнівно пов'язані з депресією. Однак вони помітили, що соціальні мережі можуть викликати інші емоційні проблеми.

Важливо. Стосується проблем з поведінкою та суїцидальних схильностей, вчені не виявили будь-якої взаємозв'язку з використанням соціальних мереж.

Важливі висновки з дослідження

Оксфордський інститут інтернету заявляє, що результати дослідження не підтверджують побоювання людей про те, що технології негативно впливають на підлітків. Однак дослідники наголошують на необхідності розширення співпраці між технологічними компаніями та вченими, яке дозволить їм оперувати великою кількістю інформації і більш точними даними у своїх дослідженнях.

Разом з тим дослідники наголосили, що ще занадто рано робити остаточні висновки про взаємозв'язок між соціальними мережами і психічним здоров'ям підлітків.