Купівля товарів з рук стає все популярнішим рішення. Це й не дивно, адже багато з того, що продають на дошках онлайн-оголошень, коштує дешевше і часто не поступається якістю новим продуктам.

Нижче розміщено список продуктів, купивши які можна задовольнити потребу, при цьому заощадити. Рейтинг продуктів складено на основі даних гіперпростору оголошень IZI.ua, повідомляє 24 канал.

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Книги

Купівля нових книг в мережевих книгарнях – задоволення не з дешевих. Тож можна заощадити і купити літературу з рук. Книги читали один-два рази, тому стан видання часто відмінне, а от ціна дешевше в рази.

Купівля підручників з рук може особливо стане в нагоді студентам. Тим більше, з огляду на обсяги і вартість спеціалізованих видань.

Робочі інструменти

У робочому інструменті важливий не зовнішній вигляд, а функціональність. Щоб не витрачатися на нові предмети шукайте молотки, викрутки, пили, дрилі, перфоратори та шурупокрути на сайтах з товарами б/у. Однак купуючи з рук технічно складну річ, наприклад, дриль або бензопилу, переконайтеся, що інструмент добре працює у всіх режимах.

Що безпечно купувати з рук в інтернеті / IZI.ua

Музичні інструменти

Дитячі інтереси часто мінливі, а нові інструменти коштують не дешево. У цій ситуації має сенс придбати старий інструмент – хоча б на той час, поки хобі не стане справою життя. Один з найпопулярніших інструментів на майданчиках б/в товарів – фортепіано. Багато хто віддає його безкоштовно за самовивезення. Гітари, труби, підсилювачі також можна вигідно купити з рук.

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Спортивне обладнання

Спортивне устаткування зазвичай купують, щоб почати нове життя і нарешті займатися спортом. Однак простіше сказати, ніж зробити. Багато вже через кілька тижнів забувають про свою мету. В результаті власник позбавляється від дорогого устаткування, але продає вже дешевше, ніж купував. Часто та ж доля спіткає велосипеди, скейти, самокати, гирі, гантелі і лижі.

Гирі і гантелі мало змінюються в залежності від року випуску і раніше справляються зі своїми функціями. Якщо купуєте апарати для спорту, а не для Instagram, то це хороший спосіб заощадити.

Одяг на костюмовану вечірку

Одяг на випускний бал чи костюмовану вечірку часто будуть одягнені один раз. Тож можна купити хорошу річ, яка буде значно дешевшою, ніж нова.

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Меблі

Люди можуть позбуватись меблів не лише тому, що вийшли з ладу. Часто меблі розпродують при переїзді в нове місто чи нову квартиру.

Найчастіше меблі купують при переїзді в знімну квартиру. Тож вживані меблі - теж хороша ідея. Але обережніше з м'якими меблями: в ній можуть дрібні шкідники. Такі меблі краще купувати новими.