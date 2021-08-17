Blue Origin та Джефф Безос ніяк не можуть змиритися з поразкою у конкурсі організованому NASA, де контракт на місячний транспорт віддали SpaceX. Цього разу компанія Безоса має намір довести справу до суду.

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На що жаліються в Blue Origin

Представник компанії заявив, що у контракті зі SpaceX присутні маса проблем, які повинні бути вирішені для відновлення справедливої ​​конкуренції.

Зауважимо, що, за словами самої NASA, важливу роль в ухваленні рішення на користь SpaceX зіграло те, що компанія Маска попросила за свої послуги у два рази менше грошей, ніж Blue Origin.

Це вже не перший раз, коли Blue Origin виступає проти рішення NASA щодо контракту зі SpaceX. Кілка тижнів тому Рахункова палата уряду США відхилила аналогічний протест компанії, підтримавши рішення NASA.

Після такого рішення Blue Origin, яка постійно згадує про добросовісну конкуренцію, пішла на дещо дивний та незрозумілий крок, який не вписується в цю ідею. Компанія Джеффа Безоса опублікувала інфографіку, в якій порівняла свій посадковий модуль з рішенням SpaceX, розкритикувавши останнє.

Компанія заявила, що ракета-носій Starship ще ніколи не виходила на орбіту, в той час як Blue Origin пропонує тільки перевірені часом технології. Однак у своїй інфографіці Blue Origin мабуть забула згадати і той факт, що вона сама не має робочї ракети здатної до польотів на навколоземну орбіту. Натомість компанія Ілона Маска має більш ніж успішний досвід зі своєю Falcon 9 та іншими проєктами.

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Starship вийшов на фінішну пряму

Тим часом компанія SpaceX продовжує роботу над Starship. Нещодавно прототип космічного корабля встановили на перший ступінь – надважку ракету Super Heavy. Усю конструкцію зібрали на нещодавно завершеній вежі обслуговування. Загалом вся конструкція є найбільшою у світі ракетою.

Тепер на елементи системи Starsip чекають різні випробування, однак Ілон Маск наголосив, що корабель буде готовий до свого першого орбітального польоту вже найближчим часом.