Раніше ми повідомляли, що NASA зупинило вибір на кораблі Starship від SpaceX. Причиною, зокрема, стало недостатнє фінансування з боку Конгресу, та перегляд контракту зі сторони SpaceX.

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Безос проти Маска

Blue Origin подала 26 квітня протест в Рахункову палату США проти рішення NASA вибрати у ролі підрядника програми Human Landing System (HLS) тільки компанію SpaceX. У 175-сторінковому документі юристи Джеффа Безоса наводять аргументи, начебто NASA змінило умови конкурсу.

Через це, мовиться у протесті, компанії, які беруть участь у крнкурсі, не отримали можливість внести корективи у свої пропозиції у зв'язку зі скороченням бюджету. Крім того, NASA невірно оцінила деякі аспекти пропозицій Blue Origin та SpaceX, вважають юристи Безоса.

Позиція Blue Origin

Згідно з заявою, "Національна команда" компаній, в яку, крім Blue Origin, входили Draper, Lockheed Martin і Northrop Grumman, пропонували побудувати спусковий модуль за 5,99 мільярда доларів (що майже вдвічі дорожче, ніж просила SpaceX за свій проєкт). Однак, якщо б збірна знала про скорочення бюджету, то змогла б підготувати іншу пропозицію, вважають автори заяви.

Blue Origin могла зробити і зробила б низку дій, щоб переглянути внесену пропозицію, знизити ціну, щоб наблизитися до фінансування, доступному Агентству і/або запропонувати альтернативний графік,

– сказано в документі.

Важливо. NASA запитувала на 2021 фінансовий рік на програму HLS 3,3 мільярда доларів, але отримала лише 850 мільйонів.

Звинувачення у бік NASA

Серед інших притензій Blue Origin, компанія заявила, що NASA надає "необгрунтовану перевагу" Starship. SpaceX взялася за короткий термін побудувати повністю багаторазовий корабель, який досі не проходив випробувань з дозаправки на орбіті. Тоді як пропозиція Blue Origin спільно з існуючими ракетами, "вимагає всього трьох запусків і використовує системи, що довели свою ефективність".

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Врешті автори протестної заявки вважають, що такий прецедент підриває всю індустрію комерційної космонавтики, загрожує американським виробникам і негативно відіб'ється на робочих по всій країні. Адже виробництво SpaceX, на відміну від "національної збірної", вертикальне – компанія Ілона Маска займається виробництвом майже всіх компонентів для Starship самостійно.

Цікавий факт. Суперництво Маска й Безоса триває не один рік. У 2019 році вони заочно посперечалися про те, чиє бачення освоєння Сонячної системи більш практичне й розумне. Нагадаємо, що Маск підтримує ідею колонізації Марса, у той час, як Безос вважає, що людсту взагалі не потрібні планети для життя.