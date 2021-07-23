Джефф Безос хоче вивести всю промисловість на орбіту – чому це погана ідея

Після короткого польоту до кордону космосу засновник Amazon і Blue Origin повернувся на Землю з ідеєю відправити всю промисловість, яка забруднює навколишнє середовище на орбіту. Можливо, так на нього вплинув вид планети з висоти 107 кілометрів, так званий "ефект огляду", відчуття вразливості земної кулі, про який часто розповідають космонавти.

Схоже, тепер Джефф Безос теж перейнявся проблемами екології та виробничих потужностей, які негативно впливають на планету. Тепер мільярдер готовий боротися негативними наслідками виробництва і схоже, має для цього рішення.

Цікаво Blue Origin відправила мільярдера Джеффа Безоса у космос: що треба знати про політ

Це єдина планета, одна на всіх, і така тендітна... Ми живемо на такій чудовій планеті. Неможливо уявити, наскільки тонкий шар у атмосфери, якщо дивитися з космосу. Ми живемо на ній, і вона здається великою. Здається, що атмосфера величезна, і ми можемо нехтувати нею та недбало поводитися,

– розповів Безос у інтерв'ю NBC News.

Що пропонує Джефф Безос

На думку Безоса, є лише одне рішення, яке може суттєво змінити ситуацію на краще. Мільярдер вважає, що нам потрібно взяти всю важку промисловість, яка забруднює планету, і відправити її у' космос. На досягнення цієї мети підуть десятки років, але почати потрібно вже.

Чому це погана ідея

На перший погляд план мільярдера ідеальний – усе важке виробництво за межами Землі більше не спричиняє негативного впливу на атмосферу планети, однак тут є кілька суттєвих мінусів, які буде далеко не просто вирішити.

По-перше , виробництво в умовах невагомості, як і виведення його за межі Землі обійдеться в астрономічну суму.

, виробництво в умовах невагомості, як і виведення його за межі Землі обійдеться в астрономічну суму. По-друге , потрібно буде вирішити масу логістичних проблем, навчити персонал та налагодити інфраструктуру.

, потрібно буде вирішити масу логістичних проблем, навчити персонал та налагодити інфраструктуру. По-третє, для того, щоб доставляти сировину на орбіту, а готовий продукт на Землю, ракетам типу Starship від SpaceX доведеться курсуватимуть туди й назад у темпі автобусних маршрутів, а негативний вплив на атмосферу, який вони спричиняють, може легко перевершити забруднення від виробництва на планеті.

Крім того план Безоса не можна назвати інноваційним, адже такі ідеї пропонувалися і до нього. Ідею мільярдера можна навіть назвати помилковою, адже забрати "подалі від очей" джерело наших екологічних проблем, це не рішення.

Потрібно розвивати нові технологі та змінювати виробництва перетворючи їх в екологічні. Відправити фабрику, яка забруднює атмосферу на орбіту, мало чим відрізняється від того, щоб відправити її в одну з країн третього світу, аби вона не муляла тобі очі.

Та чи варто чекати справді інноваційних ідей від людини, чия компанія (мовиться про Amazon) відверто краде ідеї у стартапів та одразу випускає на ринок конкуруючі продукти? Питання риторичне.