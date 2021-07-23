Схоже, тепер Джефф Безос теж перейнявся проблемами екології та виробничих потужностей, які негативно впливають на планету. Тепер мільярдер готовий боротися негативними наслідками виробництва і схоже, має для цього рішення.

Цікаво Blue Origin відправила мільярдера Джеффа Безоса у космос: що треба знати про політ

Це єдина планета, одна на всіх, і така тендітна... Ми живемо на такій чудовій планеті. Неможливо уявити, наскільки тонкий шар у атмосфери, якщо дивитися з космосу. Ми живемо на ній, і вона здається великою. Здається, що атмосфера величезна, і ми можемо нехтувати нею та недбало поводитися,

– розповів Безос у інтерв'ю NBC News.

Що пропонує Джефф Безос

На думку Безоса, є лише одне рішення, яке може суттєво змінити ситуацію на краще. Мільярдер вважає, що нам потрібно взяти всю важку промисловість, яка забруднює планету, і відправити її у' космос. На досягнення цієї мети підуть десятки років, але почати потрібно вже.

Чому це погана ідея

На перший погляд план мільярдера ідеальний – усе важке виробництво за межами Землі більше не спричиняє негативного впливу на атмосферу планети, однак тут є кілька суттєвих мінусів, які буде далеко не просто вирішити.

По-перше , виробництво в умовах невагомості, як і виведення його за межі Землі обійдеться в астрономічну суму.

, виробництво в умовах невагомості, як і виведення його за межі Землі обійдеться в астрономічну суму. По-друге , потрібно буде вирішити масу логістичних проблем, навчити персонал та налагодити інфраструктуру.

, потрібно буде вирішити масу логістичних проблем, навчити персонал та налагодити інфраструктуру. По-третє, для того, щоб доставляти сировину на орбіту, а готовий продукт на Землю, ракетам типу Starship від SpaceX доведеться курсуватимуть туди й назад у темпі автобусних маршрутів, а негативний вплив на атмосферу, який вони спричиняють, може легко перевершити забруднення від виробництва на планеті.

Крім того план Безоса не можна назвати інноваційним, адже такі ідеї пропонувалися і до нього. Ідею мільярдера можна навіть назвати помилковою, адже забрати "подалі від очей" джерело наших екологічних проблем, це не рішення.

Потрібно розвивати нові технологі та змінювати виробництва перетворючи їх в екологічні. Відправити фабрику, яка забруднює атмосферу на орбіту, мало чим відрізняється від того, щоб відправити її в одну з країн третього світу, аби вона не муляла тобі очі.

Та чи варто чекати справді інноваційних ідей від людини, чия компанія (мовиться про Amazon) відверто краде ідеї у стартапів та одразу випускає на ринок конкуруючі продукти? Питання риторичне.