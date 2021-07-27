Джефф Безос хоче перехопити контракт Ілона Маска і пропонує NASA покрити частину витрат

Власник приватної космічної компанії Blue Origin Джефф Безос запропонував NASA покрити до 2 мільярдів доларів витрат відомства. За це Безос хоче контракт на будівництво місячного посадкового модуля для подальшої висадки астронавтів на супутник Землі.

Пропозиція Джеффа Безоса

Безос заявив, що Blue Origin відмовиться від усіх виплат зі сторони NASA в цьому і наступних двох фінансових роках. Крім того, компанія повністю профінансує проєкт з розробки ракети для виходу на низьку навколоземну орбіту. Натомість Blue Origin хоче отримати від NASA контракт на фіксовану суму.

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Пропозиція не є відстрочкою, а прямою і постійною відмовою від платежів з боку NASA. Це дасть державі час надолужити згаяне,

– написав Безос адміністратору NASA Біллу Нельсону.

"Місячний" контракт NASA

У квітні 2021 року NASA уклало єдиний контракт з компанією Ілона Маска SpaceX на суму 2,89 мільярдів доларів на будівництво наступного місячного посадкового модуля з екіпажем в рамках програми Human Landing Systems.

Перед тим як вибрати підрядника, NASA надало SpaceX, Blue Origin і Dynetics 10-місячні контракти на підготовку проєктів, на основі яких будуть вестися розробки місячних посадкових модулів. Однак в травні цього року контракт зі SpaceX був призупинений через скарги конкурентів.

Безос і космос

У листі до NASA Безос зазначив, що відомству слід створити конкурентоспроможну стратегію. В іншому випадку, воно обмежить свої власні можливості.

Засновник Amazon і Blue Origin минулого тижня здійснив успішний підйом на ракеті New Shepard до кордону космічного простору. Разом зі своїм братом, піонеркою американської астронавтики і 18-річним студентом Безос провів у спеціальній капсулі на висоті 100 кілометрів в умовах низької гравітації кілька хвилин, після чого безпечно повернувся назад на Землю. Весь політ зайняв 10 хвилин і 10 секунд.

Після успішного польоту New Shepard Джефф Безос похвалився, що Blue Origin продала квитків на туристичні запуски на 100 мільйонів доларів. Зараз компанія зайнята активним будівництвом нових багаторазових прискорювачів для корабля New Shepard для проведення частіших запусків.