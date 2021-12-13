Федеральне управління цивільної авіації (FAA) переглянуло умови нагородження "крильцями астронавтів" космічних туристів, які відвідали космос у рамках комерційних польотів. Спершу за новими правилами Джеффу Безосу та іншим туристам звання астронавта так і не надали, однак з 10 грудня FAA знову змінило умови нагородження, і всі, хто побував у космосі в 2021 році отримали право називатися астронавтами.

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Водночас така практика видачі відзнак комерційного астронавта на цьому припиняється для всіх і назавжди.

Комерційні астронавти

Програма підтримки комерційних пасажирських польотів була запропонована Федеральним управлінням цивільної авіації у 2004 році для популяризації нового напрямку. Для учасників польотів було запропоновано відзнаку комерційного астронавта у вигляді крил з відповідним написом.

Щоб його отримати потрібно відповідати федеральним вимогам до підготовки екіпажу і здійснити політ на висоту понад 80 кілометрів. У липні цього року було додано третю вимогу: в ході польоту потрібно зробити внесок у громадську безпеку або безпеку польотів людини в космос.

То Безос астронавт чи ні?

Джефф Безос під час першого польоту на суборбітальному кораблі New Shepard своєї компанії Blue Origin не міг вважатися ні членом екіпажу (корабель летів в автоматичному режимі), ні людиною, яка зробила внесок у безпеку польотів людини в космос під час польоту.

З цих причин йому було відмовлено в нагородженні, як і пасажирам, які цього року злітали в космос на кораблях SpaceX Crew Dragon і Virgin Galactic SpaceShipTwo. Загалом у пасажирських польотах взяли участь 15 людей, включаючи Річарда Бренсона та Джеффа Безоса. Усі вони не отримали "крила" астронавтів від FAA.

Згідно з новою ухвалою Федерального управління цивільної авіації, всі ці люди все-таки отримають відзнаки комерційних астронавтів, а також цього знака будуть удостоєні всі ті, хто полетить у пасажирських кріслах до кінця поточного року. Зокрема, це стосується пасажирів New Shepard NS-19, який здійснив політ 11 грудня.

З 2022 року FAA припиняє видавати "крила" астронавтів взагалі всім, тобто і пасажирам, і членам екіпажів, обіцяючи натомість вести на сайті реєстр астронавтів, що вже отримали значки, і тих, хто літатиме повторно.

Що з майбутніми космічними туристами

Усі, хто відправиться у космос в рамках комерційних місій зможуть отримати пам'ятний знак почесних комерційних крил астронавта. Його отримають ті особи, які "продемонстрували видатний внесок або корисні послуги для індустрії комерційних пілотованих космічних польотів".

Перші два почесні знаки видані членам екіпажу SpaceShipTwo VSS Enterprise, які зазнали аварії в 2014 році. Тоді апарат компанії Virgin Galactic розбився, серйозно поранивши одного пілота (Пітера Зіболда) та вбивши другого (Майкла Елсбері).