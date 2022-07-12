Наскільки бездротові навушники можуть бути шкідливими для здоров'я

Безпровідні навушники відносно недавно увірвалися в наш побут, але вже стали ґаджетом на кожен день. Вони не є чимось незвичним, а широкий асортимент моделей від різних брендів дає змогу підібрати саме те, що пасує, подобається та підходить саме вам. Разом з тим побутує думка, що саме безпровідні навушники можуть бути небезпечними для здоров'я. Сьогодні спробуємо розібратися у цьому питанні.

Безумовно безпровідні навушники мають, як низку переваг, так і певні недоліки у порівнянні з провідними аналогами. Переважно вони пов'язані з комфортом, технічними характеристиками, тривалістю роботи та іншими особливостями.

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Крім того, безпровідні навушники є причиною низки суперечок щодо потенційної небезпеки для здоров'я користувача. Настав час розібратися, чи справді такий ґаджет може створювати небезпеку для нас і чи можна себе від неї захистити.

Майже магія: як працюють безпровідні навушники

Для того, щоб говорити про потенційну небезпеку для людини, спершу варто розібратися в принципах роботи безпровідних навушників та в технологіях, які застосовують для їх функціонування.

Bluetooth-навушники використовують для роботи частоту 2,4 ГГц (як і багато інших ґаджетів подібного типу). Цей діапазон близький до стільникового зв'язку, тому при оцінці впливу на організм потрібно враховувати потужність передавача: як правило, максимальний показник у таких пристроях становить 2,5 мВт, що суттєво менше за потужність модулів стільникового зв'язку в смартфоні.

Щодо технології Bluetooth, то вона генерує неіонізуюче електромагнітне випромінювання (НЕВ). Тут не все так однозначно. Річ у тім, що деякі дослідження доводять, що навіть невеликі об'єми НЕВ можуть мати негативні наслідки на організм, якщо цей вплив тривалий та постійний.

Водночас дослідження на лабораторних пацюках проводилися у специфічних умовах: випромінюванню піддавалося все тіло тварини, використовувалися передавачі потужніші від тих, які містяться у мобільних телефонах, а вплив був значно тривалішим, ніж за звичних умов.

Неіонізуюче електромагнітне випромінювання, яке генерують безпровідні навушники від 10 до 400 разів нижче за допустиму норму.



Як навушники з'єднуються між смартфоном та між собою / Фото telink

Фактично неіонізуюче електромагнітне випромінювання може бути небезпечне лише тоді, коли людина вступає з ним у інтенсивний прямий контакт. Цей сценарій є рідкісним і зазвичай стосується лише тих, хто працює з інструментами та пристроями, які є великими джерелами неіонізуючого випромінювання.

Чого бояться найбільше

Однією з потенційних небезпек, про яку раніше говорили навіть вчені, вважалося те, що електромагнітне випромінювання проходить у безпосередній близькості від головного мозку. Кілька років тому дослідники вважали, що AirPods шкідливі для здоров'я – вчені припускали, що їхнє перебування у вушному каналі піддає тканини в голові сильному випромінюванню.

Звучить доволі неприємно, водночас досі вчені не виявили жодних доказів шкідливого впливу передавачів у смартфонах, навушниках та іншій техніці, який би став причиною негативних наслідків для здоров'я людини.

То безпровідні навушники шкідливі чи ні

По суті, розмови про небезпечність безпровідних навушників для здоров'я людини є міфом схожим за духом з історіями про шкоду роутерів, телефонів або мікрохвильовок. Водночас у соцмережах на форумах чи у відгуках до конкретних продуктів можна знайти низку коментарів та скарг на головний біль. Пояснень цьому одразу кілька.

Особливу небезпеку здоров'ю людини становлять дешеві копії навушників і ми не стараємося вас залякати, щоб змусити купувати оригінальні та суттєво дорожчі аксесуари. Так, сьогодні у мережі можна придбати підроблені, але суттєво дешевші навушники будь-яких виробників, від Apple до Sennheiser та інших.

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Однак навушники ці дешевші не просто тому, що дорогі бренди хочуть нажитися на покупцях. Дешеві аналоги використовують суттєво дешевші та менш якісні складники, які не відповідають нормам охорони здоров'я, а тому можуть справді нашкодити вашому організму.

У цьому випадку органом, який справді може постраждати, є ваші вуха. Практика показує, що рівень звуку у підроблених версіях популярних навушників набагато вищий, ніж у оригінальних. Про якість звучання та використання оригінальних технологій, або хоча б їх аналогів, мова взагалі не йде. Часто при прослуховуванні на "дешевих копіях" чути різні спотворення, може відбуватися розсинхронізація між навушниками, а гучність звуку часто "стрибає".



Краще доплатити за оригінальні навушники, ніж купувати підробку / Фото Unsplash

Гігієна використання навушників

Слід наголосити, що навіть використання дорогих оригінальних навушників пов'язане з певними ризиками для вашого здоров'я. Передусім мовиться про слух, який найбільше страждає, якщо нехтувати правилами використання навушників. Так, існують певні правила використання цих пристроїв і їх потрібно дотримуватися, якщо ви хочете мати здоровий слух.

Багато хто з нас користується навушниками щодня по кілька годин. Дехто після такого сценарію використання скаржиться на невелику втому чи біль голови, хтось більш стійкий. Експерти ж нагадують, що жодна конструкція, амбушури та навіть оптимальна гучність звуку не можуть уберегти вас від неприємних наслідків і додають кілька актуальних порад з дотримання гігієни прослуховування музики в навушниках:

Не прослуховуйте музику в навушниках більше 2-3 годин на день.

Робіть перерви у користуванні будь-якими навушниками, щоб не зашкодити слуху. Нехай ваші вуха трохи відпочивають. Це позбавить вас від головних болів та відчуття втоми.

Не виставляйте максимальну гучність: прослуховувати музику і краще фоном на низькому рівні, щоб не виникало проблем зі слухом.

Намагайтеся не спати в навушниках: навіть якщо голова з ранку не заболить, то вуха при повороті набік уві сні відчуватимуть дискомфорт через тиск гарнітури на вушні раковини.

Не використовуйте навушники при перетині дороги – вони знижують вашу увагу. Наприклад, можна йти вулицею і не помітити сигналів автомобіля.

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Висновок

На сьогодні немає доказів, які прямо стверджують, що використання безпровідних навушників небезпечне для людини. Хоча деякі дослідження показують, що вплив високих рівнів неіонізуючого електромагнітного випромінювання може бути небезпечним, вчені не впевнені, що можна проводити прямі паралелі між використанням TWS-навушників та ймовірною шкодою для здоров'я.

Також важливо пам'ятати, що Bluetooth-навушники генерують набагато менше електромагнітного випромінювання, ніж мобільні телефони. Проте дослідники поки не знають, чи повністю безпечні у використанні Bluetooth-навушники.

З цієї причини деякі люди можуть обережно ставитися до такої техніки. Якщо ви серед таких людей, то рекомендуємо для власного спокою скоротити використання безпровідних навушників та інших бездротових пристроїв.

Як і будь-яку іншу техніку безпровідні навушники слід використовувати дотримуючись інструкцій від виробника та порад експертів і лікарів. Гігієна використання навушників є вкрай важливим аспектом, оскільки цей ґаджет на рівні зі смартфоном ми використовуємо майже щоденно.