Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Адже саме українські конструктори відігравали ключову роль у реалізації радянської космічної програми.

Цікаво Фізики довели існування загадкової частинки одерона: українські вчені брали участь у дослідженні

"​​Романтична мрія, що стала стратегічним напрямком. Такими словами я б охарактеризував космічну галузь. 60 років тому відбувся перший політ людини в космос. Без зайвої скромності скажу, що без України він був би неможливим", – заявив Зеленський.

Україна і космос

Також президент нагадав, що Україна входить до «клубу космічних держав» і посідає гідне місце серед 13 його учасників. Українські конструктори займаються проєктуванням та запуском супутників, пілотованих кораблів, орбітальних станцій тощо.

Зеленський озвучив і два головних пункти щодо держави у космічній галузі:

Ми маємо зберегти все, що зроблено старшими поколіннями. І водночас – докладати всіх зусиль, щоб успіхи минулих років були не єдиними. Наше покоління має зробити свій помітний внесок у розвиток ракетно-космічної галузі.

Крім того, умовах війни на Донбасі космічний напрямок, каже Зеленський, є й ключовим елементом національної безпеки й оборони. Президент додав, що потрібно відновити фінансування космічної системи "Січ-2-1", яка є стратегічно важливим проєктом.