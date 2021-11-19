Останні кілька років Apple в рамках Project Titan досліджувала можливість створення як повністю автономного авто, так і транспортних засобів з обмеженими можливостями автономного керування автомобілем, аналогічним більшості сучасних електромобілів. Тепер інженери повністю зосередилися на першому варіанті, працюючи під керівництвом Кевіна Лінча, який раніше керував розробкою програмного забезпечення для Apple Watch.

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Яким буде електромобіль від Apple

Плани Apple дуже амбітні, адже лідери ринку електромобілів, включаючи Tesla, ще дуже далекі від того, щоби випустити повністю автономні авто. Apple має намір випустити автономний електрокар через чотири роки, хоча ще на початку поточного року передбачалося, що це займе близько семи років. Звичайно, терміни можуть змінитися, адже запуск кінцевого продукту безпосередньо залежить від того, чи Apple завершить роботу над системою автономного управління до 2025 року.

Повідомляється, що Apple бачить свій електромобіль повністю позбавленим керма та педалей. Компанія розглядає можливість розташувати у центрі авто великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, з яким користувач зможе взаємодіяти під час подорожі. Авто буде тісно інтегрованим з іншими продуктами Apple.

За словами людей, знайомих із питанням, компанія досягла ключового етапу у розробці базової системи автономного водіння авто. Крім того, Apple вже завершила більшу частину основної роботи над процесором, який ляже в основу першого автомобіля. Чіп був розроблений групою розробників, які створюють процесори для iPhone, iPad та Mac, а не автомобільним підрозділом Apple.

Випробування напрацьованих технологій

Досягнення Apple незабаром можуть перейти на стадію дорожніх випробувань. Компанія планує розпочати тестування нового процесора та датчиків системи автономного водіння в модернізованих авто, які вже кілька років їздять дорогами Каліфорнії.



Авто з прототипом системи автономного керування Apple / Фото Bloomberg

Новий автомобільний чіп є одним із найпросунутіших продуктів, розроблених Apple. Він складається в основному з нейронних процесорів, що відповідають за обробку завдань машинного навчання та штучного інтелекту, на які й покладається система автономного водіння. Передбачається, що чіп буде дуже ненажерливим і вимагатиме потужної системи охолодження.

Особливу увагу Apple приділяє безпеці майбутнього транспортного засобу. Компанія розробляє багаторівневу систему резервного копіювання, щоб уникнути збоїв у системах безпеки та керування автомобілем. Компанія не перестає шукати інженерів для тестування та розробки функцій безпеки.

Цікавий факт. На жаль, останнім часом Apple зіштовхнулася з низкою проблем у створенні електромобіля. У 2021 році з Project Titan пішли як мінімум чотири топменеджери. Лінч став п'ятим керівником проєкту приблизно за сім років.