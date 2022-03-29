Не так давно Рогозін розповів, що відключення Росії від GPS – один з кроків в рамках чергового пакету американських санкцій через вторгнення Росії в Україну. Тоді ж Рогозін зазначив, що перейматися не варто, адже існує російський ГЛОНАСС. Та якщо сценарій відключення GPS для Росії таки можливий, то перейматися окупантам все ж варто.

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Як відключення GPS вплине на російські ракети та літаки

Про це розповіла платформа Defence Express поспілкувавшись із фахівцями. Зазначається, що фактично відключення приймачів від системи GPS на значній площі Росії не має особливого сенсу. Проте це можливо на певних територіях, де такий сигнал можна заглушити, аби внести похибки для визначення координат на приймаючих пристроях.

Поза тим, існує можливість обмеження роботи GPS на певний час на конкретній території. Схожий досвід у Сполучених Штатів уже є. Крім того, варто зауважити, що обмеження роботи GPS чи відключення його в певних регіонах чи зонах повинно координуватися з Україною та діями ЗСУ.

І все ж, якщо таки відключити чи обмежити роботу GPS у Росії чи на іншій території у ПКС ЗС Росії виникнуть серйозні проблеми у бойовому застосуванні авіації в повітряному просторі України. Також виникнуть проблеми із застосуванням високоточної зброї великої дальності (балістичних та крилатих ракет) по об’єктах ЗС України.

Серед іншого, це суттєво обмежить застосування літаків оперативно-тактичної авіації, зокрема Су-34 та Су-30СМ оскільки всі вони обладнані системою GPS.

А як же ГЛОНАСС?

Перехід на російську ГЛОНАСС проблеми не вирішить. За оцінками експертів, російська система недосконала у порівнянні з GPS.

Точність визначення координат за допомогою ГЛОНАСС сьогодні становить 1,2 метра і це за ідеальних умов. У GPS цей показник – 70 см, у європейської системи Galileo – 50 см. Однак на практиці все далеко не так точно. Лише атмосфера погіршує сигнал із супутника мінімум у 2 рази, тому насправді точність ГЛОНАСС десь в районі 2,5 метра, однак такі показники можна побачити лише в чистому полі. За звичних міських умов навігаційний сигнал дає ще більшу похибку в 5-10 метрів.

Крім того, переведення російського озброєння лише на систему ГЛОНАСС займе додатковий час.