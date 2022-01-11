Без "чубчика": у мережі з'явилися зображення передньої панелі iPhone 14 Pro

На порталі PhoneArena з'явилася інформацією про дизайн майбутнього iPhone 14 Pro. Схож, що головним та очевидним нововведенням стане виріз під камеру замість "чубчика" з Face ID.

На зображенні, яке опублікували PhoneArena видно панель дисплея iPhone 14 Pro, яка має два вирізи. Зверху по центру розташується отвір у вигляді прямокутника із закругленими кутами, а ліворуч від нього – круглий отвір.

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У круглому отворі розташується Face ID – прямо під екраном, а у вирізі для камери може поміститися два модулі, включаючи надширококутний об'єктив.



Виріз в iPhone 14 Pro прийде на заміну "чубчику" / Фото PhoneArena

Це не перша інформація, що наступний iPhone буде без "чубчика" під датчики Face ID. Крім PhoneArena про це заявив інсайдер Dylandkt та аналітик Мінґ-Чі Куо.