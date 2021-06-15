Інженери винайшли самовідновлюваний бетон

Бетон має величезний вуглецевий слід. Тому технології, які дозволяють йому прослужити довше, можуть мати серйозні переваги для навколишнього середовища. Це призвело до розробки бетону, який може відновлюватися сам, "заживляючи" тріщини.

Крихітні тріщини, які утворюються в бетоні, можуть не бути безпосередньою проблемою для структурної цілісності. Та з часом вода проникає всередину тріщини, що спричиняє їх розширення, а це вже може значно знизити міцність всієї конструкції. Ідея самовідновлюваного бетону полягає в тому, щоб втрутитися в цей процес, поки тріщини ще маленькі, "заживити" їх, щоб запобігти катастрофічним наслідкам, заміні конструкції або дорогому обслуговуванню.

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Так виглядає самовідновлюваний бетон / Фото Вустерський політехнічний інститут

Деталі інноваційної розробки

Команда винахідників взяла ідею самостійного відновлення у людському тілі. Вони спостерігали, як поводить себе фермент крові CA4. Сутність його полягає в тому, що він здатний швидко переносити СО2 з клітин до кровотоку.

Команда використала фермент CA4, додавши його в бетон перед змішуванням та заливкою матеріалу. Коли в бетоні утворюється невелика тріщина, фермент взаємодіє з вуглекислим газом у повітрі. В результаті утворюються кристали карбонату кальцію, які імітують характеристики бетону та швидко заповнюють тріщину, "заживляючи" її.

В ході випробувань вчені продемонстрували, що їхній модифікований бетон може відновлювати тріщини, розмір яких становить декілька міліметрів за 24 години.

Самовідновлюваний бетон: дивитись відео онлайн