Крихітні тріщини, які утворюються в бетоні, можуть не бути безпосередньою проблемою для структурної цілісності. Та з часом вода проникає всередину тріщини, що спричиняє їх розширення, а це вже може значно знизити міцність всієї конструкції. Ідея самовідновлюваного бетону полягає в тому, щоб втрутитися в цей процес, поки тріщини ще маленькі, "заживити" їх, щоб запобігти катастрофічним наслідкам, заміні конструкції або дорогому обслуговуванню.

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Так виглядає самовідновлюваний бетон / Фото Вустерський політехнічний інститут

Деталі інноваційної розробки

Команда винахідників взяла ідею самостійного відновлення у людському тілі. Вони спостерігали, як поводить себе фермент крові CA4. Сутність його полягає в тому, що він здатний швидко переносити СО2 з клітин до кровотоку.

Команда використала фермент CA4, додавши його в бетон перед змішуванням та заливкою матеріалу. Коли в бетоні утворюється невелика тріщина, фермент взаємодіє з вуглекислим газом у повітрі. В результаті утворюються кристали карбонату кальцію, які імітують характеристики бетону та швидко заповнюють тріщину, "заживляючи" її.

В ході випробувань вчені продемонстрували, що їхній модифікований бетон може відновлювати тріщини, розмір яких становить декілька міліметрів за 24 години.

Самовідновлюваний бетон: дивитись відео онлайн